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Генпрокуратура викликала на допит Курченка

Курченко повинен прибути у Генпрокуратуру 22 лютого до 14:00
Генеральна прокуратура України викликала на допит олігарха Сергія Курченка.
Генпрокуратура викликала на допит Курченка Сергій Курченко. Фото: metalist.ua

Генеральна прокуратура викликала на допит соратника колишнього президента Віктора Януковича - бізнесмена Сергія Курченка, повідомляється на сайті ГПУ.

Курченко повинен прибути у Генпрокуратуру 22 лютого до 14:00.

В повістці зазначено, що Курченка викликають у якості підозрюваного у кримінальному провадженні, яке відкрито за 1 ч. ст. 255 (створення злочинної організації); ч. 5 ст. 191 (привласнення майна); ч. 3 ст. 209 (легалізація злочинних доходів); ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво); ч. 3 ст. 212 (ухилення від податків).

Нагадаємо, Антимонопольний комітет наклав штраф у 15 мільйонів гривень на українського бізнесмена-втікача Сергія Курченка.Завершилось тривале розслідування, під час якого було визначено відносини контролю і кінцевого бенефіціара-набувача "Брокбізнесбанку".

Як відомо, рішеннями судів в Україні на майно Курченка накладено арешт, а щодо нього самого винесено рішення про заочне засудження. За даними СБУ, Курченко переховується в Росії.

 

 

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17 02 2019 12:18
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