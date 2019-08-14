Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Генпрокуратура викликала олігарха Пінчука на допит

Допит призначено на 27 серпня на 11:00
Генеральна прокуратура України викликала на допит українського олігарха Віктора Пінчука в якості свідка в кримінальному провадженні щодо "чорної бухгалтерії" "Партії регіонів".
Генпрокуратура викликала олігарха Пінчука на допит Віктор Пінчук. Фото: pinchukfund.org

Згідно з інформацією, допит призначено на 27 серпня на 11:00, повідомляє пресслужба ГПУ.

Згідно з порядком, Пінчука викликають на допит для проведення процесуальних дій за його участі в якості свідка в кримінальному провадженні від 19 серпня 2016 року.

Нагадаємо, Євразійська економічна комісія тимчасово зупинила дію антидемпінгових мит на українські сталеві суцільнокатані колеса у розмірі 34,22%, які закупляли в компанії Пінчука.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 08 2019 20:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.