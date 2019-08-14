ПОЛІТИКА НОВИНИГенеральна прокуратура України викликала на допит українського олігарха Віктора Пінчука в якості свідка в кримінальному провадженні щодо "чорної бухгалтерії" "Партії регіонів".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Генпрокуратура викликала олігарха Пінчука на допит
Допит призначено на 27 серпня на 11:00
Віктор Пінчук. Фото: pinchukfund.org
Згідно з інформацією, допит призначено на 27 серпня на 11:00, повідомляє пресслужба ГПУ.
Згідно з порядком, Пінчука викликають на допит для проведення процесуальних дій за його участі в якості свідка в кримінальному провадженні від 19 серпня 2016 року.
Нагадаємо, Євразійська економічна комісія тимчасово зупинила дію антидемпінгових мит на українські сталеві суцільнокатані колеса у розмірі 34,22%, які закупляли в компанії Пінчука.
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