Генпрокуратура викликала олігарха Пінчука на допит

Допит призначено на 27 серпня на 11:00

Генеральна прокуратура України викликала на допит українського олігарха Віктора Пінчука в якості свідка в кримінальному провадженні щодо "чорної бухгалтерії" "Партії регіонів".

Згідно з інформацією, допит призначено на 27 серпня на 11:00, повідомляє пресслужба ГПУ.

Згідно з порядком, Пінчука викликають на допит для проведення процесуальних дій за його участі в якості свідка в кримінальному провадженні від 19 серпня 2016 року.

Нагадаємо, Євразійська економічна комісія тимчасово зупинила дію антидемпінгових мит на українські сталеві суцільнокатані колеса у розмірі 34,22%, які закупляли в компанії Пінчука.