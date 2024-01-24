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Генштаб зробив заяву після падіння Іл-76 під Бєлгородом

24 січня 2024, 18:49
Генштаб зробив заяву після падіння Іл-76 під Бєлгородом
росія збільшила інтенсивність обстрілів Харківщини, вона повʼязана із зростанням кількості військово-транспортних літаків, що направлялися до аеродрому Бєлгорода.

ЗСУ продовжать знищувати військово-транспортні літаки рф, які доставляють до аеродрому Бєлгорода ракети для обстрілу Харківщини. 

Про це Генеральний штаб ЗСУ написав на Facebook-сторінці. 

"Задля зменшення саме ракетної загрози, Збройні Сили України не тільки контролюють повітряний простір, а й детально відстежують точки запусків ракет та логістику їх постачання, особливо, з застосуванням засобів військово-транспортної авіації", - йдеться в дописі.

В Генштабі зафіксували інтенсивність обстрілів Харківщини російськими окупантами прямо повʼязана із зростанням кількості військово-транспортних літаків, що протягом останнього часу направлялися до аеродрому Бєлгорода.

"З урахуванням цього, Збройні Сили України будуть і надалі вживати заходів зі знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, в тому числі на Бєлгородсько-Харківському напрямку", - написали українські військові.

В Генштабі запевнили, що ЗСУ вживають усіх заходів для захисту України та українців.

"Неспроможність противника досягти будь-яких результатів на полі бою, продовжує його стратегію терору, зокрема і на Харківському напрямку. Застосування ракетного ураження з метою знищення Харкова та вбивства цивільних ми бачимо і в інших містах України", - йдеться в повідомленні.

Лише за останній тиждень противником нанесено 19 ракетних ударів по Харківщині.

Зокрема, росіянами було застосовано:

- 26 ЗКР С-300;

- 3 БР "Іскандер-М".

"Внаслідок чого загинуло 16 осіб, у тому числі одна дитина. Поранено - 78 осіб. Зруйновано 13 будівель, у тому числі - одна лікарня, три заклади освіти, шість житлових будинків", - підсумував Генштаб. 

Нагадаємо, сьогодні в ГУР заявили про те, що на сьогодні було заплановано обмін, але після падіння ІЛ-76 жодних процесів не відбувається.

А ще раніше у Бєлгородській області впав російський військовий літак Іл-76.

ГенштабзаяваІл-76

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