На сьогодні було заплановано обмін, але після падіння ІЛ-76 жодних процесів не відбувається – ГУР

Сьогодні мав відбутися обмін полоненими між Україною і росією.

Цю інформацію підтвердив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, передає Радіо Свобода.

Він сказав, що запланований обмін наразі не відбувається.

"Я можу констатувати, що запланований на сьогодні обмін наразі не відбувається", – відповів Юсов.

За його словами, що Україна перевіряє інформацію росіян про те, що на борту ІЛ-76, який впав у Бєлгородській області, могли перебувати військовополонені.

Сьогодні зранку у Бєлгородській області впав російський військовий літак Іл-76.