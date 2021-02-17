Гейтс вважає, що жителям багатих країн потрібно їсти тільки синтетичне м'ясо

Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс упевнений, що жителям заможних країн потрібно відмовитися від виробництва натуральної яловичини і перейти на споживання штучної, щоб подолати кліматичну кризу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Independent.

Відмову від натуральної яловичини мільярдер пояснив проблемою з викидами метану внаслідок годування великої рогатої худоби. Бактерії у травній системі тварин також виділяють метан під час перетравлення їжі, наголосив Гейтс.

За його словами, подолання викидів від сільського господарства, зокрема тваринництва, є однією з найскладніших кліматичних проблем, яку потрібно вирішити.

"Я не думаю, що найбідніші 80 країн їстимуть синтетичну яловичину. Я вважаю, що всі багаті країни повинні перейти на 100% синтетичну яловичину. До різниці смаків можна звикнути", - сказав Гейтс, додавши, що з часом смак штучного м’яса зроблять ще кращим.

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Гейтс зазначив, що перехід до альтернативи натуральному м'ясу можливий для країн з середнім і високим рівнем доходу, однак це буде політично складним завданням.

В африканських країнах Гейтс пропонує використовувати генну модифікацію тварин, щоб різко збільшити кількість яловичини на душу населення, контролюючи водночас обсяг викидів метану.

У світі налічується близько 1,4 мільярда великої рогатої худоби, що становить друге за величиною джерело викидів парникових газів після харчових відходів, йдеться у повідомленні.

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