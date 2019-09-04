"Гібридна агітація": У "Чесно" показали, що не задекларував Порошенко

Видатки на зовнішню рекламу та рекламу у Facebook у декларації не зазначені

За 2018 рік президент Петро Порошенко задекларував 122 мільйони гривень витрат на рекламу.

Ще частину реклами президенту розміщували місцеві органи влади за гроші платників податків, зазначає Рух "Чесно".

За підрахунками руху, лише на телерекламу Порошенко витратив 175 мільйонів гривень. Проте видатки на зовнішню рекламу та рекламу у Facebook у декларації не зазначені.

Рекламну кампанію на телебаченні чинний гарант Конституції активізував ще на початку весни 2018 року. Як здобутки Порошенка виставляли зовнішньополітичні досягнення та реформи, що відбулися в країні останніми роками.

Наприкінці березня транслювали ролики про зміни в освіті, культурі й армії. У них не згадували про Порошенка, але гасла про зміцнення армії та сприяння утвердженню української мови згодом стали частиною його президентської кампанії.

Гасло "Армія! Мова! Віра!" популяризували через соціальну рекламу та соцмережі. На телебаченні воно з'явилося в серпні 2018 року: його впроваджували через рейтингові й лояльні до Порошенка канали на кшталт "Прямого".

Зовнішню рекламу Порошенка в першій половині 2018 року, як з'ясували в "Чесно", розміщували місцеві органи влади, а отже, фінансували платники податків.

Декларація Порошенка не дає змоги визначити, кому саме він платив за рекламу.

В Адміністрації президента ще в серпні 2018 року пообіцяли, що Порошенко відобразить у своїй декларації витрати на рекламу.

8 квітня Рух "Чесно" надіслав до Адміністрації президента запит із проханням конкретизувати ці видатки – і чекає відповів на нього.

Нагадаємо, що кандидат у президенти Володимир Зеленський не буде опубліковувати декларацію про статки, майно та доходи за 2018 рік до другого туру виборів.