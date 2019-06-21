Глава Херсонської облради Мангер попросив Зеленського про зустріч у справі Гандзюк

Голова Херсонської облради Владислав Мангер, який фігурує у справі вбивства радниці міськголови Херсона Катерини Гандзюк, попросив президента Володимира Зеленського про зустріч

Мангер також зазначив, що знає про рішення Зеленського зустрітися з батьком Катерини Гандзюк та вимагає незалежного розслідування.

"Шановний Володимире Олександровичу, якщо ви гарантуєте права усіх громадян України, то я маю право просити вас зустрітися і зі мною. Я готовий детально розповісти і показати, з чого мені придумали звинувачення порошенківські прокурори", — написав Мангер у Facebook, йдеться в "Громадське".

"Я готовий надати докази того, якими методами діє проти мене генерал СБУ Данило Доценко, який досі кришує бандформування в Херсонській області", — додав він, наполягаючи, що саме Доценко причетний до вбивства активістки.

Раніше, 19 чеврня група слідчих у Херсоні та Херсонській області провела 13 обшуків у справі вбивства Катерини Гандзюк.

Нагадаємо, 6 червня суд виніс вирок усім виконавцям вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Додамо, що усі п'ятеро обвинувачених у замаху на херсонську активістку Катерину Гандзюк визнали свою провину і пішли на угоду зі слідством.

Довідка:

31 липня 2018 року в центрі Херсона Катерину Гандзюк облили кислотою. 4 листопада вона померла в лікарні.

На початку грудня генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що слідство встановило всіх замовників і організаторів. Це Сергій Торбін, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський і Микита Грабчук (виконавці), Ігор Павловський (посередник), Олексій Левін (організатор).

28 січня батько Катерини Гандзюк - Віктор звернувся з відкритим листом до Петра Порошенка і Юлії Тимошенко з тим, щоб вони дали політичну оцінку діям голови Херсонської ОДА, члена БПП Андрія Гордєєва, а також глави Херсонської обласної ради, члена "Батьківщини" Владислава Мангера, які, за словами батька Катерини Гандзюк, тісно співпрацюють з підозрюваним в організації вбивства його дочки кримінальним авторитетом Москалою.

У відповідь глава Херсонської ОДА пообіцяв допомогу в розслідуванні. Чиновник зазначив, що його власне ім'я і посада, а також горе батьків "використовується в політичних маніпуляціях негідниками, які стоять в "тіні".

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