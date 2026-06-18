Глава МЗС Ізраїлю заявив, що "розриває всі контакти" з Каллас
18 червня 2026, 15:33
Фото: з вільного доступу
Нещодавно стало відомо, що під час свого візиту до Мексики вона порівняла Ізраїль із расистським режимом апартеїду, що існував у Південній Африці.
Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар заявив, що "розриває всі контакти" з главою європейської дипломатії Каєю Каллас, адже вона "діє одержимо та з явною несправедливістю" щодо Ізраїлю.
Про це він написав на платформі X.
"Висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки вже деякий час діє одержимо та з явною несправедливістю щодо Держави Ізраїль. Нещодавно стало відомо, що під час свого візиту до Мексики вона порівняла Ізраїль із расистським режимом апартеїду, що існував у Південній Африці", – написав Саар.
Він подякував "багатьом європейським представникам", які засудили цю заяву. Саар звернув увагу, що Каллас досі "не опублікувала жодного спростування, роз’яснення чи відповіді щодо цієї серйозної заяви".
На тлі цього Саар заявив, що "не має іншого вибору", ніж як "розірвати всі контакти" з Каллас, поки вона "не відкличе кривавий наклеп, спрямований проти єдиної у світі єврейської держави, яка також є єдиною демократією на Близькому Сході".
Сама Каллас відповіла, що Ізраїль та Європейський Союз "мають багато, що їх пов’язує" і що ЄС "завжди прагне до конструктивних відносин з Ізраїлем". Утім, вона зазначила, що ЄС засуджує ізраїльські поселення на Західному березі річки Йордан, адже це ускладнює досягнення миру на Близькому Сході. На це Саар написав, що навіть у її відповіді вона "утрималася від заперечення" того, що їй приписують, і що якщо вона дійсно не стояла за цим, то хай заперечує.