Глава МЗС Ізраїлю заявив, що "розриває всі контакти" з Каллас

Нещодавно стало відомо, що під час свого візиту до Мексики вона порівняла Ізраїль із расистським режимом апартеїду, що існував у Південній Африці.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар заявив, що "розриває всі контакти" з главою європейської дипломатії Каєю Каллас, адже вона "діє одержимо та з явною несправедливістю" щодо Ізраїлю.

Про це він написав на платформі X.

"Висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки вже деякий час діє одержимо та з явною несправедливістю щодо Держави Ізраїль. Нещодавно стало відомо, що під час свого візиту до Мексики вона порівняла Ізраїль із расистським режимом апартеїду, що існував у Південній Африці", – написав Саар.

Він подякував "багатьом європейським представникам", які засудили цю заяву. Саар звернув увагу, що Каллас досі "не опублікувала жодного спростування, роз’яснення чи відповіді щодо цієї серйозної заяви".