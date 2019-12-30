БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИПрем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що 20 українських міст вже ухвалили рішення про коригування тарифів на тепло.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Гончарук назвав 20 міст, де в січні повинна знизитися вартість опалення
Прем'єр закликав інші міста приєднатися до урядової ініціативи
Фото: з вільних джерел
"До урядової ініціативи щодо зниження тарифів на тепло вже приєдналися 20 українських міст - Луцьк, Дніпро, Маріуполь, Житомир, Кривий Ріг, Біла Церква, Буча, Обухів, Кропивницький, Сєвєродонецьк, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Харків, Херсон, Черкаси, Чернівці, Чернігів, Київ. Жителі цих міст отримають зменшену комунальну платіжку за тепло", - повідомив Гончарук, передає LB.ua.
Глава уряду закликав й інші міста приєднатися до ініціативи, щоб сума в платіжках за опалення зменшилася вже з січня 2020 року.
Нагадаємо, що Кабінет Міністрів передав на приватизацію 530 державних підприємств.
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