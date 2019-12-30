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Гончарук назвав 20 міст, де в січні повинна знизитися вартість опалення

Прем'єр закликав інші міста приєднатися до урядової ініціативи
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що 20 українських міст вже ухвалили рішення про коригування тарифів на тепло.
Гончарук назвав 20 міст, де в січні повинна знизитися вартість опалення Фото: з вільних джерел

"До урядової ініціативи щодо зниження тарифів на тепло вже приєдналися 20 українських міст - Луцьк, Дніпро, Маріуполь, Житомир, Кривий Ріг, Біла Церква, Буча, Обухів, Кропивницький, Сєвєродонецьк, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Харків, Херсон, Черкаси, Чернівці, Чернігів, Київ. Жителі цих міст отримають зменшену комунальну платіжку за тепло", - повідомив Гончарук, передає LB.ua.

Глава уряду закликав й інші міста приєднатися до ініціативи, щоб сума в платіжках за опалення зменшилася вже з січня 2020 року.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів передав на приватизацію 530 державних підприємств.

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30 12 2019 12:00
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