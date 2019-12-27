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Кабмін передав на приватизацію 530 держпідприємств

"Майже за 4 місяці на приватизацію передано більше державних об'єктів, ніж за всі 28 років незалежності"
Кабінет Міністрів передав на приватизацію 530 державних підприємств.
Кабмін передав на приватизацію 530 держпідприємств Фото: з вільних джерел

"Уряд передав на приватизацію 530 державних підприємств. Майже за 4 місяці на приватизацію передано більше державних об'єктів, ніж за всі 28 років незалежності", - підкреслив прем'єр, передає LB.ua.

Гончарук вважає, що це дозволить залучити інвестиції до низки державних підприємств і збільшити зарплати працівникам.

Загальна балансова вартість погоджених на приватизацію активів становить понад 12 млрд гривень і у 2020 році почнуться прозорі аукціони через "Прозорро.Продажі".

Нагадаємо, що Фонд державного майна України вперше оприлюднив повний перелік об’єктів, виставлених на малу приватизацію.

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27 12 2019 16:20
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