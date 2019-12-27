ПОЛІТИКА НОВИНИКабінет Міністрів передав на приватизацію 530 державних підприємств.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кабмін передав на приватизацію 530 держпідприємств
"Майже за 4 місяці на приватизацію передано більше державних об'єктів, ніж за всі 28 років незалежності"
Фото: з вільних джерел
"Уряд передав на приватизацію 530 державних підприємств. Майже за 4 місяці на приватизацію передано більше державних об'єктів, ніж за всі 28 років незалежності", - підкреслив прем'єр, передає LB.ua.
Гончарук вважає, що це дозволить залучити інвестиції до низки державних підприємств і збільшити зарплати працівникам.
Загальна балансова вартість погоджених на приватизацію активів становить понад 12 млрд гривень і у 2020 році почнуться прозорі аукціони через "Прозорро.Продажі".
Нагадаємо, що Фонд державного майна України вперше оприлюднив повний перелік об’єктів, виставлених на малу приватизацію.
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