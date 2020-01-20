Гончарук: Платіжки на тепло і гарячу воду знижено в 124 містах

За словами прем’єра, це стало можливим, тому що ціни на газ на ринку знизилися, а уряд надав місцевій владі механізм, щоб зробити ці коригування в платіжках

"Сказано - зроблено! Платіжки на тепло та гарячу воду для громадян знижено до 30%. У 124 містах України здійснили перерахунок 131 підприємство теплокомуненерго. До урядової ініціативи долучились вже 15 обласних центрів: Вінниця, Луцьк, Дніпро, Маріуполь, Житомир, Запоріжжя, Біла Церква, Кропивницький, Сєвєродонецьк, Львов, Одеса, Рівне, Тернопіль, Харків, Херсон, Хмельницький, Чернігів, Івано-Франківськ, Київ".

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук каже, що у 124 містах України теплокомуненерго здійснили перерахунок і знизили тарифи, повідомляє "Українська правда".

Джерело: Гончарук у Telegram

Пряма мова: "Сказано - зроблено! Платіжки на тепло та гарячу воду для громадян знижено до 30%. У 124 містах України здійснили перерахунок 131 підприємство теплокомуненерго.

До урядової ініціативи долучились вже 15 обласних центрів: Вінниця, Луцьк, Дніпро, Маріуполь, Житомир, Запоріжжя, Біла Церква, Кропивницький, Сєвєродонецьк, Львов, Одеса, Рівне, Тернопіль, Харків, Херсон, Хмельницький, Чернігів, Івано-Франківськ, Київ".

Деталі: Гончарук наводить як приклад платіжки за грудень 2019 року у кількох областях.

— сума перерахунку по 1-кімнатних квартирах:

від 80 грн у Київській обл. та до 292 грн у Львівській обл;

— по 2-кімнатних квартирах:

від 110 грн у Чернігівській обл, до 435 грн у Дніпропетровській обл.;

— по 3-кімнатних квартирах:

від 140 грн у Дніпропетровській обл, до 563 грн у Рівненській обл.

А, наприклад, у Тернополі за рішенням органів місцевого самоврядування люди отримали знижку за послуги теплопостачання за три місяці: жовтень, листопад та грудень 2019 року.

За словами прем’єра, це стало можливим, тому що ціни на газ на ринку знизилися, а уряд надав місцевій владі механізм, щоб зробити ці коригування в платіжках.

Фото: Українська правда