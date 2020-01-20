Гончарук: Платіжки на тепло і гарячу воду знижено в 124 містах
Прем’єр-міністр Олексій Гончарук каже, що у 124 містах України теплокомуненерго здійснили перерахунок і знизили тарифи, повідомляє "Українська правда".
Джерело: Гончарук у Telegram
Пряма мова: "Сказано - зроблено! Платіжки на тепло та гарячу воду для громадян знижено до 30%. У 124 містах України здійснили перерахунок 131 підприємство теплокомуненерго.
До урядової ініціативи долучились вже 15 обласних центрів: Вінниця, Луцьк, Дніпро, Маріуполь, Житомир, Запоріжжя, Біла Церква, Кропивницький, Сєвєродонецьк, Львов, Одеса, Рівне, Тернопіль, Харків, Херсон, Хмельницький, Чернігів, Івано-Франківськ, Київ".
Деталі: Гончарук наводить як приклад платіжки за грудень 2019 року у кількох областях.
— сума перерахунку по 1-кімнатних квартирах:
від 80 грн у Київській обл. та до 292 грн у Львівській обл;
— по 2-кімнатних квартирах:
від 110 грн у Чернігівській обл, до 435 грн у Дніпропетровській обл.;
— по 3-кімнатних квартирах:
від 140 грн у Дніпропетровській обл, до 563 грн у Рівненській обл.
А, наприклад, у Тернополі за рішенням органів місцевого самоврядування люди отримали знижку за послуги теплопостачання за три місяці: жовтень, листопад та грудень 2019 року.
За словами прем’єра, це стало можливим, тому що ціни на газ на ринку знизилися, а уряд надав місцевій владі механізм, щоб зробити ці коригування в платіжках.
Фото: Українська правда
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