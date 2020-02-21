Гончарук пообіцяв новий макропрогноз у найближчі кілька тижнів
Про це сказав Прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час звіту уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Коли робився минулий макропрогноз, опублікований 10 жовтня, у нас не було інформації, чи буде контракт (на транзит газу, - ред.). А це істотним чином впливає на макроекономічну ситуацію, бо влпиває на ціну енергоресурсу в 3-4 рази. Макропрогноз - це завжди передбачення", - сказав Гончарук.
За словами Гончарука, наразі Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України працює над переглядом макропрогнозу.
"У найближчі кілька тижнів ми вийдемо з новим макропрогнозом. І весною нам знову треба буде повернутися до нього, з огляду на державний бюджет", - додав Гончарук.
Нагадаємо, що з'явився новий ризик у світовій економіці, пов'язаний із коронавірусом і його впливом на економіку Китаю.
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