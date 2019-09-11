Гончарук: "Центренерго" - у топ-пріоритеті на приватизацію
Про це заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук на Київському міжнародному економічному форумі, повідомляє "Громадське".
На зауваження про те, що, за даними журналістських розслідувань, Центренерго перебуває під впливом Коломойського, Гончарук відповів: "Я ніколи не робив вигляд, що нічого не відбувається. У нас в енергетиці досі повно груп впливу, які контролюють ті чи інші частини системи".
Він зазначив, що зараз завдання уряду № 1 - підготувати країну до опалювального сезону і "це не найкращий час воювати з монополіями".
"Але там, де ми бачимо, що є безпосередній вплив, який прямо зараз шкодить або заважає держінтересам, ми одразу максимально швидко впливаємо", - зауважив прем’єр.
"Досить недавно був перезавантажений регулятор на енергетичних ринках - НКРЕКП. На мою думку, вплив груп впливу у новому регуляторі принципово менший. Хто чия людина можна довго дискутувати. Чи є і загальній енергетиці професіонали з досвідом, які ні з ким не пов’язані й на них ніхто нк впливає? Я не знаю" - сказав прем’єр.
"Якщо зараз десь в якійсь частині енергетичної системи, у тому числі в Центренерго, є люди, які працюють не на державу, вони будуть замінені", - додав він.
Нагадаємо, що Зеленський передав 5 держкомпаній на приватизацію
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