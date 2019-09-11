Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Гончарук: "Центренерго" - у топ-пріоритеті на приватизацію

Він зазначив, що зараз завдання уряду № 1 - підготувати країну до опалювального сезону і "це не найкращий час воювати з монополіями"
Компанія "Центренерго" є у топ-пріоритеті на приватизацію для нинішнього уряду.
Гончарук: "Центренерго" - у топ-пріоритеті на приватизацію Фото: з відкритих джерел

Про це заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук на Київському міжнародному економічному форумі, повідомляє "Громадське".

На зауваження про те, що, за даними журналістських розслідувань, Центренерго перебуває під впливом Коломойського, Гончарук відповів: "Я ніколи не робив вигляд, що нічого не відбувається. У нас в енергетиці досі повно груп впливу, які контролюють ті чи інші частини системи".

Він зазначив, що зараз завдання уряду № 1 - підготувати країну до опалювального сезону і "це не найкращий час воювати з монополіями". 

"Але там, де ми бачимо, що є безпосередній вплив, який прямо зараз шкодить або заважає держінтересам, ми одразу максимально швидко впливаємо", - зауважив прем’єр.

"Досить недавно був перезавантажений регулятор на енергетичних ринках - НКРЕКП. На мою думку, вплив груп впливу у новому регуляторі принципово менший. Хто чия людина можна довго дискутувати. Чи є і загальній енергетиці професіонали з досвідом, які ні з ким не пов’язані й на них ніхто нк впливає? Я не знаю" - сказав прем’єр.

"Якщо зараз десь в якійсь частині енергетичної системи, у тому числі в Центренерго, є люди, які працюють не на державу, вони будуть замінені", - додав він.

Нагадаємо, що Зеленський передав 5 держкомпаній на приватизацію

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 11 2019 12:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Чи загрожує Україні енергетична криза?

Чи загрожує Україні енергетична криза?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.