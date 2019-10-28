Зеленський передав 5 держкомпаній на приватизацію
Відповідний указ Зеленський підписав 28 жовтня, повідомила заступниця голови Офісу президента Юлія Ковалів під час прес-брифінгу, повідомляє "Громадське".
Зокрема, серед переданих до Фонду держмайна підприємств - готель Дніпро та держпідприємства Чайка і Центрсервіс.
"Сьогодні підписано указ президента, який передає перші комерційні підприємства, які знаходилися в управлінні ДУСі Фонду держмайна на приватизацію", - повідомила Ковалів.
Вона також анонсувала передачу на приватизацію ще 9 державних об'єктів, якими опікується ДУС.
Раніше повідомлялось, що уряд готується приватизувати 800 державних компаній.
2 жовтня Верховна Рада ухвалила закон про скасування переліку заборонених для приватизації підприємств. За це рішення проголосувало 250 депутатів.
Напередодні уряд запустив процес приватизації 4 великих державних компаній. У цьому переліку перебувала більшість збиткових держпідприємств.
Нагадаємо, що офіс Президента планує велику приватизацію: перші на черзі - банки.
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