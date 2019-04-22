Гонтарева не збирається їхати з Лондона заради допиту в ГПУ

"Якщо вони хочуть приїжджати мене допитувати, то нехай приїдуть і допитають"

Екс-голова Національного банку Валерія Гонтарева не має наміру йти на допит у Генеральну прокуратуру і запрошує слідчих до Лондона.

"Я не збираюся йти на допит. Я живу і працюю в Лондоні. Якщо вони хочуть приїжджати мене допитувати, то нехай приїдуть і допитають", - повідомила Валерія Гонтарєва агентству "Українські новини".

Гонтарева зазначила, що не причетна до махінацій бізнесмена Сергія Курченка.

"Це взагалі, крім як політично мотивованим, неможливо ніяк назвати. Тому що я не те, що з Януковичем або Курченком ніколи не бачилася, або з Арбузовим ніколи не була знайома, я ніколи не брала участі ні в якій угоді, ні в якій ролі. До мене це не мало ніякого стосунку", - додала екс-голова НБУ.

Гонтарева також заявила, що рішення судів на користь Ігоря Коломойського щодо ПриватБанку є фіаско судової системи країни.

"Ви ж розумієте, що це повне фіаско всієї нашої правоохоронної судової системи. Це може закреслити всі ті досягнення, які ми зробили за минулі 5 років у країні. Це рішення судів - цілковите свавілля", - сказала Валерія Гонтарева.

Нагадаємо, що Генеральна прокуратура України викликала для вручення підозр і допиту колишнього голову Адміністрації президента Бориса Ложкіна, заступника глави АП Олексія Філатова та екс-очільницю Національного банку Валерію Гонтареву.

28 березня ГПУ повідомила про завершення розслідування проти олігарха-втікача Сергія Курченка.

Водночас, інформаційне агентство "УНІАН" повідомило, що прокурор у цій справі Костянтин Кулик висунув підозри, в тому числі, представникам оточення президента Петра Порошенка.

У Генпрокуратурі заперечили цю інформацію, заявивши, що ці повідомлення про підозру зробили з порушенням законодавства.

Олігарха Сергія Курченка називали "гаманцем Януковича". Він виник в інформаційному просторі в кінці 2012 року, коли купив ФК "Металіст" у Олександра Ярославського, а пізніше створив групу енергетичних компаній "СЄПЕК". Олігарх втік з України після Революції гідності.

Курченко фігурує у численних розслідуваннях правоохоронців та журналістів, зокрема, щодо розкрадання майна державного підприємства "Укргазвидобування" та незаконного ввезення на територію України та реалізації нафтопродуктів.