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Готівковий долар наближається до 43 гривень

В Україні продовжує зростати курс долара на готівковому ринку. Станом на 21 вересня курс гривні знизився до 42,8 за долар.
Готівковий долар наближається до 43 гривень Фото: з вільних джерел

Про це пише Корреспондент.

Напередодні курс гривні впав приблизно на 1 грн/$ у продажу та 0,6 грн/$ - у купівлі. А сьогодні - ще на 0,4 грн/$.

В обмінниках курс купівлі становить 42,20-42,95 гривні за долар, а в окремих обмінниках курс продажу перевищує 43 гривні за долар.

При цьому середній курс купівлі долара у банках становив 41,5 грн/$, а продажу - 42,4 грн/$.

Загалом середній курс долара на готівковому ринку становить 41,15 грн у купівлі та 42,25 грн - у продажу.

Середній курс євро складає: купівля - 40,26 грн, продаж 42 грн.

Раніше повідомлялось, що з початку війни сума видатків загального фонду держбюджету сягнула 1,2 трильйона грн.

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21 09 2022 14:05
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