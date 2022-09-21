НОВИНИВ Україні продовжує зростати курс долара на готівковому ринку. Станом на 21 вересня курс гривні знизився до 42,8 за долар.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Готівковий долар наближається до 43 гривень
Фото: з вільних джерел
Про це пише Корреспондент.
Напередодні курс гривні впав приблизно на 1 грн/$ у продажу та 0,6 грн/$ - у купівлі. А сьогодні - ще на 0,4 грн/$.
В обмінниках курс купівлі становить 42,20-42,95 гривні за долар, а в окремих обмінниках курс продажу перевищує 43 гривні за долар.
При цьому середній курс купівлі долара у банках становив 41,5 грн/$, а продажу - 42,4 грн/$.
Загалом середній курс долара на готівковому ринку становить 41,15 грн у купівлі та 42,25 грн - у продажу.
Середній курс євро складає: купівля - 40,26 грн, продаж 42 грн.
Раніше повідомлялось, що з початку війни сума видатків загального фонду держбюджету сягнула 1,2 трильйона грн.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
21 09 2022 14:05 МЕДІА
- ФОТО Семитонний автомобіль, який працює на водні, представили у партнерстві Hyundai та IVECO
- ФОТО Президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн прибула до Києва та отримала табличку на Алеї сміливості
- ВІДЕО Кавуни, вирощені на Закарпатті у промислових об’ємах – це реальність
- Скоріше так, ніж ні. Ймовірність війни Азербайджану проти Вірменії залежить від Туреччини, США, але аж ніяк від кремля
- Більшість українців підтримуть вступ до Євросоюзу та НАТО до 2030 року - опитування