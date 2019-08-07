ГПУ відкрила справу про замах на держзраду через "телеміст" NewsOne і РФ

Генеральна прокуратура зареєструвала провадження про замах на скоєння державної зради шляхом надання інформаційної підтримки підривній діяльності проти України.

"Причетні - від власника каналу до ведучого, що оприлюднив анонс - викликані на допит. Готується подання до суду про арешт активів", - повідомив генпрокурор Юрій Луценко у Facebook.

Нагадаємо, що телеканал NewsOne Тараса Козака, близький до кума російського президента Віктора Медведчука, стверджує, що народам України й Росії потрібен телеміст для відновлення миру.