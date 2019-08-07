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ГПУ відкрила справу про замах на держзраду через "телеміст" NewsOne і РФ

Причетних викликали на допит
Генеральна прокуратура зареєструвала провадження про замах на скоєння державної зради шляхом надання інформаційної підтримки підривній діяльності проти України.
ГПУ відкрила справу про замах на держзраду через "телеміст" NewsOne і РФ Фото: president.gov.ua

"Причетні - від власника каналу до ведучого, що оприлюднив анонс - викликані на допит. Готується подання до суду про арешт активів", - повідомив генпрокурор Юрій Луценко у Facebook.

Нагадаємо, що телеканал NewsOne Тараса Козака, близький до кума російського президента Віктора Медведчука, стверджує, що народам України й Росії потрібен телеміст для відновлення миру.

Ведучий програми "Вести недели" на російському пропагандистському каналі "Росія24" Дмитро Кисельов анонсував проведення телемосту "Треба поговорити".

Телеміст було заплановано на 12 липня спільно з каналом NewsOne.

За твердженням працівників каналу "ідея телемосту "Треба поговорити" між людьми в студії NewsOne і народом Росії викликала справжній шквал дзвінків і звернень із боку глядачів, вони з нетерпінням і величезним інтересом чекають цієї події, яка відбудеться 12 липня о 18.00".

Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні до нації заявив, що анонсований телеміст пропагандистів РФ і каналу NewsOne - "це просто дешевий, але небезпечний піар-хід перед виборами, мета якого - знову розділити нас з вами, всіх українців, на два табори".

Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олександр Данилюк наголосив, що РНБО напрацьовує рішення щодо планів пропагандистів та закликав політиків припинити істерику.

Служба безпеки України ініціювала скликання позачергового засідання РНБО у зв’язку із запланованим телемостом між телеканалами NewsOne і "Россия 24".

Врешті, телеканал NewsOne заявив про скасування телемосту з Росією через погрози журналістам.

 

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