ГПУ відкрила справу про замах на держзраду через "телеміст" NewsOne і РФ
"Причетні - від власника каналу до ведучого, що оприлюднив анонс - викликані на допит. Готується подання до суду про арешт активів", - повідомив генпрокурор Юрій Луценко у Facebook.
Нагадаємо, що телеканал NewsOne Тараса Козака, близький до кума російського президента Віктора Медведчука, стверджує, що народам України й Росії потрібен телеміст для відновлення миру.
Ведучий програми "Вести недели" на російському пропагандистському каналі "Росія24" Дмитро Кисельов анонсував проведення телемосту "Треба поговорити".
Телеміст було заплановано на 12 липня спільно з каналом NewsOne.
За твердженням працівників каналу "ідея телемосту "Треба поговорити" між людьми в студії NewsOne і народом Росії викликала справжній шквал дзвінків і звернень із боку глядачів, вони з нетерпінням і величезним інтересом чекають цієї події, яка відбудеться 12 липня о 18.00".
Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні до нації заявив, що анонсований телеміст пропагандистів РФ і каналу NewsOne - "це просто дешевий, але небезпечний піар-хід перед виборами, мета якого - знову розділити нас з вами, всіх українців, на два табори".
Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олександр Данилюк наголосив, що РНБО напрацьовує рішення щодо планів пропагандистів та закликав політиків припинити істерику.
Служба безпеки України ініціювала скликання позачергового засідання РНБО у зв’язку із запланованим телемостом між телеканалами NewsOne і "Россия 24".
Врешті, телеканал NewsOne заявив про скасування телемосту з Росією через погрози журналістам.
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