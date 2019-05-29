Грановський заявив про вихід із партії Порошенка

"Беручи до уваги прийняте мною рішення про продовження свого самостійного політичного шляху, два дні тому припинив членство в партії "Блок Петра Порошенко"

Народний депутат Олександр Грановський, якого називали куратором п'ятого президента України Петра Порошенка в судах і прокуратурі, вийшов із партії БПП.

"Беручи до уваги прийняте мною рішення про продовження свого самостійного політичного шляху, два дні тому припинив членство в партії "Блок Петра Порошенко", - повідомив Грановський у Facebook, інформує "Українська правда".

При цьому Грановський зазначає, що станом на цю хвилину, не планує ставати частиною нового парламентського списку партії "Європейська Солідарність або ж користуватися партійною підтримкою цієї сили в якості самовисуванця.

За словами нардепа, шукати якийсь складний підтекст в його вирішенні не варто, "тому що його немає". Він подякував соратникам і колегам, зазначив, що Порошенко "заслужено увійшов в історію України за прийняті ним сміливі і історичні рішення".

"Ця парламентська каденція - перша в моєму житті, яка дала мені можливість краще зрозуміти себе і допомогла визначити життєві і політичні пріоритети. Не вдаючись у нудні подробиці, рішення про продовження самостійного шляху - органічне і чесне", - стверджує Грановський.

Нардеп пообіцяв інформувати громадськість про свої подальші кроки.

Нагадаємо, на позачерговому засіданні Верховної Ради 22 травня перший заступник Голови ВР Ірина Геращенко оголосила про вихід із фракції "Блоку Петра Порошенка" народних депутатів Світлани Заліщук, Аркадія Корнацького, Сергія Лещенка та Мустафи Найєма. Згодом із фракції БПП вийшов Сергій Каплін.