CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНайбільше гречки намолотили аграрії Сумщини – 15,5 тис. тонн, Житомирщини та Хмельниччини – по 15,2 тис. тоннПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Гречка може подешевшати до 60–70 гривень за кілограм
Фото: fermer.blog
Вартість гречки може знизитися до 60–70 гривень за 1 кг.
Про це в ефірі "Суспільного" повідомив директор Департаменту аграрного розвитку Мінагрополітики Ігор Віштак.
"Наразі до переробних підприємств поступає гречка з нового врожаю. Є перспективи, що ціна знизиться до 60–70 грн за кілограм", – сказав чиновник.
За його словами, найбільше гречки намолотили аграрії Сумщини – 15,5 тис. тонн, Житомирщини та Хмельниччини – по 15,2 тис. тонн.
"Загалом гречки станом на зараз зібрали понад 120 тис. тонн. Очікується її у цьому сезоні понад 150 тис. тонн", - розповів Віштак.
Він додав, що дощовий вересень затримав на два тижні збір пізньої групи зернових, проте за підсумками цьогорічного врожаю буде повністю забезпечено внутрішню потребу України в зернових, олійних та цукрі.
Як повідомляв iPress, споживчі ціни у вересні цього року в Україні зросли на 24,6% у річному вимірі, прискорившись проти 23,8% місяцем раніше.
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18 10 2022 14:34 МЕДІА
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