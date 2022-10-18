Гречка може подешевшати до 60–70 гривень за кілограм

Найбільше гречки намолотили аграрії Сумщини – 15,5 тис. тонн, Житомирщини та Хмельниччини – по 15,2 тис. тонн

Вартість гречки може знизитися до 60–70 гривень за 1 кг.

Про це в ефірі "Суспільного" повідомив директор Департаменту аграрного розвитку Мінагрополітики Ігор Віштак. "Наразі до переробних підприємств поступає гречка з нового врожаю. Є перспективи, що ціна знизиться до 60–70 грн за кілограм", – сказав чиновник.

За його словами, найбільше гречки намолотили аграрії Сумщини – 15,5 тис. тонн, Житомирщини та Хмельниччини – по 15,2 тис. тонн.

"Загалом гречки станом на зараз зібрали понад 120 тис. тонн. Очікується її у цьому сезоні понад 150 тис. тонн", - розповів Віштак.

Він додав, що дощовий вересень затримав на два тижні збір пізньої групи зернових, проте за підсумками цьогорічного врожаю буде повністю забезпечено внутрішню потребу України в зернових, олійних та цукрі.