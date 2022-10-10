Яйця подорожчали майже на чверть: інфляція сягнула 24,6%

Споживчі ціни у вересні цього року в Україні зросли на 24,6% у річному вимірі, прискорившись проти 23,8% місяцем раніше.

Про це свідчать дані Держстатистики, повідомляє УНН.

Як повідомляється, інфляція на споживчому ринку у вересні порівняно із серпнем цього року становила 1,9%, з початку року – 21,8%.

Базова інфляція у вересні порівняно із серпнем становила 2,4%, з початку року – 17,8%.

Що з продуктів подорожчало найбільше

На споживчому ринку у вересні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,9%. Найбільше (на 22,7%) подорожчали яйця. На 12,1–3,1% зросли ціни на сало, фрукти, рис, цукор, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, м'ясо та м'ясопродукти. Водночас на 10,4% подешевшали овочі, на 4,3% – продукти переробки зернових.

При цьому за рік ціни на продукти зросли на 31,7% (проти вересня минулого року).

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби у вересні підвищилися на 1,1%, у т.ч. на тютюнові вироби – на 1,3%, алкогольні напої – на 0,8%.

Одяг і взуття за місяць подорожчали на 9,8%, зокрема, взуття – на 10,5%, одяг – на 9,2%.

Тарифи на комуналку

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,9% у вересні, як повідомляється, відбулося в першу чергу за рахунок підвищення цін на прибирання сміття на 4,7%, оренду житла – на 2,6%, утримання та ремонт житла – на 2,2%. За рік тарифи зросли на 4,3%.

Інші послуги

Послуги освіти у вересні подорожчали на 7,1%, а саме: середньої – на 11,4%, вищої – на 7,2%, дошкільної – на 5,9%. При цьому освіта за рік показала зростання у вартості на 9,9%.

Підвищення цін у сфері охорони здоров’я у вересні - на 1,8%, у річному вимірі зростання цін у галузі - на 18,6%.

Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Унаслідок ефектів війни інфляція в Україні, за прогнозом Нацбанку, перевищить 30% цього року, але в наступні роки сповільниться. При цьому повернення інфляції на довоєнний рівень очікується не раніше кінця 2024 року.