НОВИНИСпоживчі ціни у вересні цього року в Україні зросли на 24,6% у річному вимірі, прискорившись проти 23,8% місяцем раніше.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Яйця подорожчали майже на чверть: інфляція сягнула 24,6%
Фото: з вільних джерел
Про це свідчать дані Держстатистики, повідомляє УНН.
Як повідомляється, інфляція на споживчому ринку у вересні порівняно із серпнем цього року становила 1,9%, з початку року – 21,8%.
Базова інфляція у вересні порівняно із серпнем становила 2,4%, з початку року – 17,8%.
Що з продуктів подорожчало найбільше
На споживчому ринку у вересні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,9%. Найбільше (на 22,7%) подорожчали яйця. На 12,1–3,1% зросли ціни на сало, фрукти, рис, цукор, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, м'ясо та м'ясопродукти. Водночас на 10,4% подешевшали овочі, на 4,3% – продукти переробки зернових.
При цьому за рік ціни на продукти зросли на 31,7% (проти вересня минулого року).
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби у вересні підвищилися на 1,1%, у т.ч. на тютюнові вироби – на 1,3%, алкогольні напої – на 0,8%.
Одяг і взуття за місяць подорожчали на 9,8%, зокрема, взуття – на 10,5%, одяг – на 9,2%.
Тарифи на комуналку
Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,9% у вересні, як повідомляється, відбулося в першу чергу за рахунок підвищення цін на прибирання сміття на 4,7%, оренду житла – на 2,6%, утримання та ремонт житла – на 2,2%. За рік тарифи зросли на 4,3%.
Інші послуги
Послуги освіти у вересні подорожчали на 7,1%, а саме: середньої – на 11,4%, вищої – на 7,2%, дошкільної – на 5,9%. При цьому освіта за рік показала зростання у вартості на 9,9%.
Підвищення цін у сфері охорони здоров’я у вересні - на 1,8%, у річному вимірі зростання цін у галузі - на 18,6%.
Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Унаслідок ефектів війни інфляція в Україні, за прогнозом Нацбанку, перевищить 30% цього року, але в наступні роки сповільниться. При цьому повернення інфляції на довоєнний рівень очікується не раніше кінця 2024 року.
Нагадаємо, що за рік інфляція зросла майже на чверть: серед причин НБУ називає підняття курсу.
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10 10 2022 20:09 МЕДІА
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