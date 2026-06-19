Україна може втратити до 30% експорту зерна – Reuters

Причина – посилення ударів росії по портах і суднах.

Посилення російських атак на українські порти та судна може скоротити експорт зерна через Чорне море приблизно на третину, що створить додаткові ризики для агросектору та економіки України.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Україна залишається одним із найбільших світових експортерів зерна, а понад 90% аграрного експорту проходить через чорноморські порти. Останнім часом через порти Одеської області щомісяця транспортували близько 6 млн тонн вантажів.

Заступник міністра економіки Тарас Висоцький заявив, що через атаки обсяги експорту з одеських портів можуть скоротитися до 4 млн тонн на місяць. Частину вантажів можна буде перенаправити на дунайські порти, однак їхні можливості обмежені, а логістика є дорожчою.

За оцінками агентства, падіння експорту на 30% у ключові місяці нового сезону стане серйозним викликом для аграріїв. Україна входить у нього зі значними перехідними запасами зерна, що може посилити тиск на внутрішні ціни та скоротити доходи фермерів.

Крім того, перебої з експортом загрожують валютним надходженням до країни. Україна забезпечує близько 6% світового експорту пшениці та близько 11% експорту кукурудзи, тому скорочення поставок може позначитися і на глобальному ринку.

Видання зазначає, що від початку повномасштабної війни збитки української портової інфраструктури оцінюють у 1,5 млрд доларів. Водночас оператори терміналів заявляють, що не мають достатніх ресурсів для відновлення пошкоджених об’єктів і спеціалізованого обладнання.

Додатковою проблемою стало зростання кількості атак на цивільні судна, які заходять до українських портів. Це підвищує вартість перевезень і змушує частину судновласників уникати українських маршрутів.

Станом на початок липня перехідні запаси зерна в Україні оцінюють у 9,5 млн тонн. У сезоні, що завершується у червні, країна експортувала 34,9 млн тонн зернових проти 39,5 млн тонн роком раніше.