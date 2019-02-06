Гройсман: Перевагами реформи децентралізації мають користуватися 100% українців
Перевагами реформи децентралізації мають користуватися 100% українців, адже ключова відмінність об’єднаних громад від решти територій – можливість самим мешканцям ухвалювати рішення, які сприяють розвитку, наданню якісних послуг, зміні якості життя, інформує "Укрінформ" з посиланням на "Урядовий портал".
"Що таке об’єднані громади? Це громади, які мають в 5-7 разів більші бюджети. Громади, які можуть давати якісні послуги кожному. Зараз тільки 70% українців користуються перевагами децентралізації. І там є лідерство і відповідальність", - сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман,
"Я знаю, що зараз вже дехто висловлює бажання "підрихтувати" реформу. Я з цим не погоджуюсь. Я проти будь-яких спроб заблокувати реформу", - сказав глава уряду.
Із початку впровадження реформи – з 2014 року - місцеві бюджети зросли з 70 млрд грн до майже 270 млрд грн. У власність громад передано 1,5 млн га земель сільськогосподарського призначення.
Змінилася структура бюджетів і система прийняття рішень.
У січні поточного року Кабінет міністрів в рамках продовження реформи представив своє бачення подальшого територіального устрою України. За планом, передбачається формування 100 спроможних районів і 1600-1800 спроможних громад, закріплення фінансової самодостатності місцевого самоврядування, формування ефективної системи управління, упорядкування системи державного контролю без дублювання функцій.
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