Гройсман задекларував 9,4 млн гривень доходу

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман в 2018 році заробив 9,37 млн гривень.

Декларацію про доходи глави уряду подав на сайті НАЗК 31 березня.

Зарплата прем'єр-міністра становила 443 тисячі гривень. Майже 5,2 млн гривень він отримав як дохід від здачі майна в оренду, а близько 3,7 млн гривень склав процентний дохід по депозитах.

Дохід дружини Гройсмана перевищив 3 млн гривень (317 тисяч - зарплата, 1,46 млн - дохід від бізнесу, 1,4 млн - відсотки).

Прем'єр-міністр України тримає 15,2 млн гривень на рахунку в Креді Агріколь Банку, 8,9 млн гривень в Приватбанку, а ще 6,5 млн гривень, 851 тисячу доларів та 477 тисяч євро в Ощадбанку. На рахунках Олени Гройсман міститься 340 тисяч доларів і 9 млн гривень. Ще 230 тисяч гривень подружжя зберігає готівкою.

У власності Гройсмана пребуває 4 земельні ділянки (по 1 500 кв. м, 1 499 кв. м, 237 кв. м і 5 923 кв. м) і два будинки (534 кв. м і 461 кв. м), також він володіє іншим нерухомим майном, таким як, наприклад, магазини. Також сім'я прем'єр-міністра користується квартирами в Вінниці (61,5 кв. м) і в Києві (183,1 кв. м).

Дружина прем'єр-міністра задекларувала автомобіль Mercedes-Benz GLE 350D 2017 року випуску вартістю 2,1 млн гривень.

Нагадаємо, Гройсман у жовтні отримав "подвійну ставку" завдяки надбавкам за інтенсивність праці.