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Грозові дощі на заході та спека до +33: прогноз на вихідні

У Києві буде сонячно, очікується спека до +31
Погода в Україні на вихідних буде дощовою у західних, північних та деяких центральних областях. При цьому стовпчики термометрів піднімуться до +32 градусів.
Грозові дощі на заході та спека до +33: прогноз на вихідні Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру, передає РБК - Україна.

Прогноз на 27 червня

У суботу західні області продовжать заливати грозові дощі, також незначні опади можливі у Сумській та Полтавській областях. Температура повітря у західних регіонах коливатиметься від +26 до +29 градусів, на решті території термометри покажуть від +29 до +31 градуса. Вночі температура повітря буде в межах +14...+20 градусів.

Прогноз на 28 червня

У неділю грозові дощі охоплять західні, більшість центральних та північні області. У східних та південних областях буде малохмарно. На заході термометри коливатимуться від +24 до +29, а у центральних та північних областях очікується до +30. У південних та східних областях повітря нагріється до +33 градусів.

Нагадаємо, що у липні 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 20-25 градусів тепла (в горах 16-17 градусів тепла). Це на 1-2 градусів тепла вище середніх багаторічних значень.

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26 06 2020 17:00
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