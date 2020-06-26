Грозові дощі на заході та спека до +33: прогноз на вихідні
Про це свідчать дані Українського гідрометцентру, передає РБК - Україна.
Прогноз на 27 червня
У суботу західні області продовжать заливати грозові дощі, також незначні опади можливі у Сумській та Полтавській областях. Температура повітря у західних регіонах коливатиметься від +26 до +29 градусів, на решті території термометри покажуть від +29 до +31 градуса. Вночі температура повітря буде в межах +14...+20 градусів.
Прогноз на 28 червня
У неділю грозові дощі охоплять західні, більшість центральних та північні області. У східних та південних областях буде малохмарно. На заході термометри коливатимуться від +24 до +29, а у центральних та північних областях очікується до +30. У південних та східних областях повітря нагріється до +33 градусів.
Нагадаємо, що у липні 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 20-25 градусів тепла (в горах 16-17 градусів тепла). Це на 1-2 градусів тепла вище середніх багаторічних значень.
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