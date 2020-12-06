CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Україні очікується погіршення погодних умов. Синоптики попередили про дощ, грозах і шквальний вітер.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Грози і дощі: в Україні очікується різке погіршення погоди
В окремих районах очікується шквальний вітер до 15-20 м/с
Фото: vk.com/jul14ka
Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передає РБК - Україна.
Так, в суботу вдень, 13 червня, на більшій частині території країни очікуються грози. В окремих районах прогнозуються град і шквали до 15-20 м / с.
На Прикарпатті та Закарпатті очікуються значні дощі.
Нагадаємо, що вчора, 11 червня, в Україні 241 населений пункт був знеструмлений внаслідок дощів та сильних поривів вітру. Ускладнення погодних умов спостерігалося у Львівській та Волинській областях.
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