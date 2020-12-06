Грози і дощі: в Україні очікується різке погіршення погоди

В окремих районах очікується шквальний вітер до 15-20 м/с

В Україні очікується погіршення погодних умов. Синоптики попередили про дощ, грозах і шквальний вітер.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передає РБК - Україна.

Так, в суботу вдень, 13 червня, на більшій частині території країни очікуються грози. В окремих районах прогнозуються град і шквали до 15-20 м / с.

На Прикарпатті та Закарпатті очікуються значні дощі.

Нагадаємо, що вчора, 11 червня, в Україні 241 населений пункт був знеструмлений внаслідок дощів та сильних поривів вітру. Ускладнення погодних умов спостерігалося у Львівській та Волинській областях.