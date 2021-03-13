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Грузія отримала першу партію вакцини від коронавірусу через COVAX

Вакцинація у Грузії має початися за два дні, з 15 березня
До Грузії прибула перша партія вакцини від коронавірусу - 43,2 тисячі доз AstraZeneca, що за ліцензією виготовляється у Південній Кореї. Вакцини надали через міжнародну платформу COVAX.
Грузія отримала першу партію вакцини від коронавірусу через COVAX Фото: Укрінформ

Вакцина AstraZeneca-SKBio виготовлена за ліцензією розробника на підприємствах у Південній Кореї, повідомляє "Європейська правда". Спершу повідомлялося, що це має бути AstraZeneca, виготовлена за ліцензією в Індії.

Фото: Європейська правда

Вакцинація у Грузії має початися за два дні, з 15 березня. Першими доступ до щеплень отримають медики. 

"Наступна поставка - 86,4 тисячі доз - відбудеться у квітні", - йдеться у повідомленні представництва ЮНІСЕФ у Грузії. Відтак загалом Грузія найближчим часом отримає 129,6 тисяч доз. 

Раніше уряд Грузії попросив ЮНІСЕФ допомогти з придбанням вакцини Pfizer-BioNTech, її очікують в кінці березня. 

За словами директора Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганса Клюге, Грузія стала четвертою країною регіону, яка отримала вакцину через платформу COVAX.

Загалом до кінця 2021 року Грузія має отримати через COVAX 700 тисяч доз вакцини, яких вистачить для щеплення 20% населення країни. 

Нагадаємо, що ВООЗ рекомендує продовжити застосування вакцини AstraZeneca

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13 03 2021 11:40
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