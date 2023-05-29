Грузія про відносини з рф: не поступки, а "стратегічна політика терпіння"

Папуашвілі визнав, що за рішеннями путіна відновити польоти до Грузії та скасувати візи "стоїть політична мотивація".

Питання відновлення дипломатичних відносин з рф не обговорюється і про принципові поступки москві не може йтися.

Про це заявив спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі, повідомляє Новости-Грузия.

"Ми не проводимо політику поступок росії. Наша політика - це не політика поступок, а стратегічна політика терпіння", - зазначив він.

Папуашвілі наголосив, що національний інтерес Грузії - це "збереження миру" та зміцнення економіки в країні.

"Різні потрясіння, конфлікти та війни останніх років сильно зачепили нас, відкинули на десятиліття назад", - заявив він.

За словами спікера парламенту, політику поступок росії проводила колишня керівна партія Єдиний Національний рух, зокрема, шляхом продажу стратегічних об'єктів країни.Наразі Грузія намагається уникати провокацій та різних загроз, зокрема тих, що походять з росії.

"Ми нікому нічого не віддаємо, ні за що не торгуємось... Наша головна мета - об'єднання країни та євроінтеграція. Для досягнення цих цілей потрібні мир та економічний прогрес. Якщо ми економічно не сильні і ми матимемо внутрішні конфлікти, ми не зможемо об'єднати країну, і нам не відчинять двері європейських структур. Бідна та ослаблена країна не цікава ні абхазам та осетинам, ні західним партнерам", - сказав Папуашвілі.

Він зауважив, що відновлення територіальної цілісності Грузії можливе лише "в рамках політики миру", "через відновлення довіри з абхазькими та осетинськими братами" та через створення таких умов, "щоб проживання в єдиній державі стало для них привабливим".

Папуашвілі визнав, що за останніми рішеннями президента рф путіна відновити польоти до Грузії та скасувати візи "стоїть політична мотивація".

"Але важко визначити, яка мета цієї мотивації. Ми ж керуємося мотивацією та цілями нашої власної країни. Ми вважаємо, що чим більше країн зможе відвідати громадянин Грузії без візи, тим краще. Якщо говорити про безпеку, то одностороннє скасування росією візового режиму нічого в цьому напрямі не змінює. Хто хоче, той у росію не поїде", - заявив він.

Спікер парламенту наголосив, що влада Грузії не ігнорує можливі загрози, пов'язані з масовою міграцією росіян і дане питання знаходиться під контролем спецслужб країни.

Раніше повідомлялось, що північноатлантичний альянс очікує від країн, що не є членами НАТО, дотримання санкцій, які ускладнюють для росії фінансування та організацію її загарбницької війни проти України.