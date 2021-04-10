Грузинські ЗМІ дізналися подробиці прибуття Саакашвілі у Грузію
Як повідомляє "Європейська правда", про це, посилаючись на свої джерела, повідомляє грузинське видання CNews.
Видання називає ім'я власника квартири, де було арештовано експрезидента. Раніше прокуратура назвала лише ініціали чоловіка: Е. Ц. За даними CNews, його звати Елгуджа Цомая. Він також і був водієм трейлера, на якому Саакашвілі повернувся на батьківщину.
За даними грузинського видання, трейлер, що перевозив свіжу зелень, перетнув кордон Грузії в Поті. Ймовірно, вантажівка прибула в порт поромом з України. Весь цей шлях Сааакашвілі провів у машині, ймовірно - у її вентиляційних пустотах.
Із Поті Цомая на своєму особистому легковому автомобілі доставив Саакашвілі в Батумі. В свою чергу, відео про прибуття у Грузію були зняті Саакашвілі ввечері 30 вересня та викладені в Інтернет вже по його прибуттю в Тбілісі.
За даними грузинських журналістів, про деталі повернення Саакашвілі не знали навіть його найближчі соратники.
Нагадаємо, Саакашвілі затримали в Тбілісі 1 жовтня, але офіційні звинувачення у порушення кордону йому поки не висунули.
Фото: Європейська правда
Він прибув напередодні місцевих виборів, які виграла правляча партія "Грузинська мрія" - 46,56% голосів. Друге місце посіла опозиційна партія "Єдиний національний рух" соратників Міхеїла Саакашвілі - 30,7%.
Результат виборів є цілком прийнятним для чинної влади. За домовленістю, що була укладена раніше між владою та опозицією за посередництва ЄС, лише у разі падіння рейтингів на місцевих виборах нижче за 43% влада мала погодитися на проведення дострокових парламентських виборів.
Поліція оприлюднила відео із затриманим Саакашвілі. А сам він оголосив себе політичним в’язнем і почав голодування.
Нагадаємо. що Зеленський повідомив, що докладе зусиль для повернення громадянина України Міхеїла Саакашвілі. Зараз експрезидент Грузії є головою Виконавчого комітету Національної ради реформ України.
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