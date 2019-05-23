Грузинський ларі побив історичний антирекорд
З початку цього року він знецінився на 4%, зокрема з початку травня - на 2,8%, за останню добу впав ще на 0,2%, і на 24 травня, встановлений Національним банком країни на черговому історичному мінімумі - 2,7799 ларі/$1, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Дотепер найнижчий курс національної валюти до американського долара був зафіксований 23 грудня 2016 року на рівні 2,7710 ларі, а протягом наступних двох років він не падав нижче від 2,7674 ларі і 2,7656 ларі відповідно.
Курс долара щодо ларі вже перевищує межу, закладену у держбюджет Грузії на 2019 рік на рівні 2,66 ларі/$1.
При цьому в комерційних банках і пунктах обміну валют курс купівлі-продажу долара в четвер досягає 2,79-2,81 ларі/$1, що прямо відбивається на зростанні споживчих цін.
Водночас влада не бачить підстав для паніки. Як заявив журналістам міністр фінансів Грузії Іване Мачаваріані, має місце лише тимчасове падіння ларі, що є нормальним явищем для чинного в країні плаваючого обмінного курсу. За його словами, періоди короткострокових коливань існували і будуть існувати, особливо в країнах з малою економікою.
"Ліками від цього є саме дедоларизація, правильна макроекономічна та фіскальна політика, яку ми проводимо, і так будемо продовжувати", - заявив глава Мінфіну.
Його думку поділяє і глава Мінекономрозвитку Грузії Натія Турнава. "Ми уважно стежимо за макроекономічними параметрами, і жоден фундаментальний показник не міг стати причиною знецінення ларі. Економіка зростає, експорт збільшився і, відповідно, ми маємо справу з короткостроковим падінням, яке саме стабілізується", - сказала журналістам Турнава.
Грузинська національна валюта була введена в обіг 2 жовтня 1995 року з курсом 1,3 ларі/$1.
Нагадаємо, що Євро на міжбанку коштує вже менше 30 гривень.
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