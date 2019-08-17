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Гримчака помістили до Чернігівського СІЗО

Дружина Гримчака заявила, що не вноситиме застави за чоловіка
Підозрюваного в шахрайстві заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака поміщено до Чернігівського СІЗО.
Гримчака помістили до Чернігівського СІЗО

Про це повідомляє LB.ua з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Нагадаємо, що заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб  Юрія Гримчака затримали ввечері 14 серпня.

Громадський діяч Назар Приходько повідомив, що Гримчака затримало НАБУ на хабарі в розмірі 500 тис. доларів. Пізніше він уточнив, що хабар брав не особисто заступник міністра, а його помічник, якого теж затримали.

Генеральний прокурор Юрій Луценко підтвердив затримання свого колишнього помічника. За його словами, Гримчака затримали за шахрайське заволодіння понад 1 млн доларів. Негласні слідчо-розшукові дії свідчать, що він і його помічники вимагали гроші за вплив на рішення суддів і чиновників Мінкультури для прийняття замовних рішень.

У МінТот заявили, що повідомлення про затримання "помічника заступника міністра" також не є коректними, оскільки в штатному розкладі відомства немає посади "помічник заступника міністра".

Пізніше НАБУ показало схему, за яку затримали Гримчака.

У МінТОТ заявили, що повідомлення про затримання "помічника заступника міністра" також не є коректними, оскільки в штатному розкладі міністерства немає посади "помічник заступника міністра".

Мінкультури теж відхрестилося від ситуації із затриманням Гримчака.

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