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ПОЛІТИКА

Курсант відкрив вогонь по інструкторах на полігоні ЗСУ в Чернігівській області: двоє загиблих

17 липня 2025, 13:51
Курсант відкрив вогонь по інструкторах на полігоні ЗСУ в Чернігівській області: двоє загиблих
Фото: з вільного доступу
Причини та обставини інциденту встановлюються.

На полігоні Сухопутних військ ЗСУ в Чернігівській області курсант відкрив вогонь по військових інструкторах, унаслідок чого загинули двоє сержантів.

Про це повідомляє Національна поліція.

За попередньою інформацією, інцидент стався на Гончарівському загальновійськовому полігоні. Як зазначають очевидці, під час виходу на вогневий рубіж курсант раптово розвернувся й відкрив вогонь у спину інструкторам. Двоє сержантів отримали проникаючі поранення й загинули на місці. Очевидці також стверджують, що зловмисник здійснив контрольні постріли в голову.

Ще один військовослужбовець був обстріляний, однак кулі влучили в бронежилет, що врятувало йому життя.

Поліція затримала підозрюваного в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. За фактом події відкрито кримінальне провадження за п.1 ч.2 ст. 115 КК України — "Умисне вбивство".

Причини та обставини інциденту встановлюються.

курсантиЗСУЧернігівська область

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