ПОЛІТИКА

Ворожі дрони вдарили по біо-ТЕЦ у Чернігівській області

09 листопада 2025, 21:02
Ворожі дрони вдарили по біо-ТЕЦ у Чернігівській області
джерело facebook.com/andreygrinenko.ce
Об’єкт у Корюківці став черговою ціллю росіян.

У ніч на 8 листопада три ворожі безпілотники вдарили по теплоелектроцентралі на біомасі, що належить Групі компаній "Кліар Енерджі".

Про це повідомив співзасновник компанії Андрій Гріненко у Facebook.

"Сьогодні вночі три дрони атакували одну з наших ТЕЦ, ту саму, яку ми збудували у 2016 році. Вона стала символом енергетичної незалежності, адже довела, що Україна може розвиватися завдяки власним ресурсам", – написав Гріненко.

За його словами, постраждалих серед персоналу немає, однак опубліковані фото демонструють значні руйнування обладнання станції. Підприємець наголосив, що цей проєкт був особливим для команди через людей, які створювали його з вірою в сильну й самодостатню Україну.

Як повідомляє "Суспільне Чернігів", атака сталася на ТЕЦ у місті Корюківка Чернігівської області. Голова обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус підтвердив, що окупанти поцілили в об’єкт енергетичної інфраструктури, спричинивши пожежу, яку оперативно ліквідували рятувальники. Загалом за добу регіон зазнав 44 обстрілів.

Компанія "Кліар Енерджі" відома своїми проєктами у сфері зеленої енергетики – вона будує та експлуатує біо-ТЕС, сонячні та вітрові електростанції, а також станції дегазації полігонів. Крім того, Гріненко володіє чеською компанією RSE s.r.o., яка виробляє когенераційні установки на базі двигунів MWM і постачала обладнання для першої черги енергопроєкту Power One, реалізованого спільно з Dragon Capital та компанією Negen.

Чернігівська область

