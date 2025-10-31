ВМС вдарили "Нептунами" по Орловській ТЕЦ і підстанції "Новобрянська"

Українські воїни завдали ракетних ударів по Орловській ТЕЦ і підстанції "Новобрянська".

Як пояснили у ВМС, ці об'єкти забезпечували подачу електроенергії на військові підприємства регіону.

"Тому виведення їх з ладу - серйозний удар по логістиці окупантів", - додали військові.

Варто зауважити, що інформація про удар по підстанції "Новобрянська", яка розташована під Брянськом, з'явилася в мережі в ніч на 29 жовтня.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив про те, що регіон нібито атакували українські безпілотники. Про ракети не йшлося. При цьому чутки про удар по Орловській ТЕЦ почали поширювати сьогодні, 31 жовтня, вночі. Губернатор Орловської області Андрій Кличков запевняв, що на території ТЕЦ нібито "впали уламки безпілотників", унаслідок чого було пошкоджено обладнання.