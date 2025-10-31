Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ВМС вдарили "Нептунами" по Орловській ТЕЦ і підстанції "Новобрянська"

31 жовтня 2025, 18:11
ВМС вдарили
Для атаки використовувалися "Нептуни".
Українські воїни завдали ракетних ударів по Орловській ТЕЦ і підстанції "Новобрянська". 
 
Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ в Telegram.
 
Як пояснили у ВМС, ці об'єкти забезпечували подачу електроенергії на військові підприємства регіону.
 
"Тому виведення їх з ладу - серйозний удар по логістиці окупантів", - додали військові.
 
Варто зауважити, що інформація про удар по підстанції "Новобрянська", яка розташована під Брянськом, з'явилася в мережі в ніч на 29 жовтня.
 
Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив про те, що регіон нібито атакували українські безпілотники. Про ракети не йшлося. При цьому чутки про удар по Орловській ТЕЦ почали поширювати сьогодні, 31 жовтня, вночі. Губернатор Орловської області Андрій Кличков запевняв, що на території ТЕЦ нібито "впали уламки безпілотників", унаслідок чого було пошкоджено обладнання.

 

ТЕЦвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Політика
"Якщо це на користь нації"… Як Опіумна війна ХІХ століття впливає на торговельну суперечку Сі з Трампом – New York Times
Переклад iPress – 31 жовтня 2025, 14:40
Марні спроби зірвати екстрадицію. Як кремлівські структури втручаються у справу румунського найманця Потри – The Guardian
Політика
Марні спроби зірвати екстрадицію. Як кремлівські структури втручаються у справу румунського найманця Потри – The Guardian
Переклад iPress – 31 жовтня 2025, 11:19
Gripen для України. Європейський вибір, що стримує наступну війну – Роберт Фарлі
Політика
Gripen для України. Європейський вибір, що стримує наступну війну – Роберт Фарлі
Переклад iPress – 31 жовтня 2025, 08:46
Фаворит нідерландських виборів Роб Єттен – мрія ЄС. Але Герт Вілдерс ще не переможений – Politico
Політика
Фаворит нідерландських виборів Роб Єттен – мрія ЄС. Але Герт Вілдерс ще не переможений – Politico
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 15:54
Нова дорожня карта Європи з питань оборонної готовності. Європейська комісія претендує на керівну роль – Нік Вітні
Політика
Нова дорожня карта Європи з питань оборонної готовності. Європейська комісія претендує на керівну роль – Нік Вітні
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 12:02
США на шляху до поразки у війні з Китаєм. Висновок з досвіду України – Філліпс О'Брайен
Політика
США на шляху до поразки у війні з Китаєм. Висновок з досвіду України – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 08:42
Археологія 2.0. Ілон Маск фінансує ШІ-проєкти для
Cуспільство
Археологія 2.0. Ілон Маск фінансує ШІ-проєкти для "нової історії" Стародавнього Риму – The Times
Переклад iPress – 29 жовтня 2025, 17:08
Будапешт прагне посилити свої політичні альянси в Брюсселі. Мета – створити новий антиукраїнський блок з Чехією та Словаччиною – Politico
Політика
Будапешт прагне посилити свої політичні альянси в Брюсселі. Мета – створити новий антиукраїнський блок з Чехією та Словаччиною – Politico
Переклад iPress – 29 жовтня 2025, 12:47
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється