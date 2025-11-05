Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У російському Орлі лунали вибухи

05 листопада 2025, 08:07
У російському Орлі лунали вибухи
Фото: росЗМІ
Під атакою, ймовірно, опинилась ТЕЦ.
У ніч проти 4 листопада дрони атакували низку регіонів росії, зокрема, під атакою опинилось місто Орел, де, ймовірно, уражено ТЕЦ.
 
Про атаку на місту повідомив губернатор Орловської області Андрій Кличков.
 
За його словами, уночі російські засоби РЕБ нібито знищили два реактивні БпЛА над містом Орел. Він також заявив про пошкодження семи приватних домоволодінь та скла в одному багатоквартирному будинку. Постраждалих немає.
 
Тим часом Telegram-канали з посиланням на слова місцевих пишуть, що атака на Орел була ракетною, а самі вибухи пролунали в районі ТЕЦ. Про це також пишуть й українські OSINT-ресурси.
 
Окрім Орла, вибухи також лунали у російському Владимирі. Губернатор області Олександр Авдєєв повідомляв про атаку дронами на енергетичну інфраструктуру в передмісті Володимира.
 
За даними українських OSINT-ресурсів під ударом опинилась підстанція на 750 кВ.
 
Тим часом російське Міноборони відзвітувало про нібито знищення 40 українських дронів над Воронезькою, Ростовською, Курською, Брянською, Бєлгородською та Орловською областями, а також над територією тимчасово окупованого Криму.
 
Водночас про Владимирську область у зведенні не згадали.

 

