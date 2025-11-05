У російському Орлі лунали вибухи

Під атакою, ймовірно, опинилась ТЕЦ.

У ніч проти 4 листопада дрони атакували низку регіонів росії, зокрема, під атакою опинилось місто Орел, де, ймовірно, уражено ТЕЦ.

Про атаку на місту повідомив губернатор Орловської області Андрій Кличков.

За його словами, уночі російські засоби РЕБ нібито знищили два реактивні БпЛА над містом Орел. Він також заявив про пошкодження семи приватних домоволодінь та скла в одному багатоквартирному будинку. Постраждалих немає.

Тим часом Telegram-канали з посиланням на слова місцевих пишуть , що атака на Орел була ракетною, а самі вибухи пролунали в районі ТЕЦ. Про це також пишуть й українські OSINT-ресурси.