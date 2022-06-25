ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИУрядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, повідомляє про розповсюдження небезпечних електронних листів із темою "Безоплатна первинна правова допомога".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Хакери атакують українських операторів і провайдерів телекомунікацій
Фото: Ukrinform
Листи надходять з електронної адреси в домені gov.ua (вірогідно, скомпрометованої) та мають вкладення "Алгоритм дій членів сім’ї безвісти відсутнього військовослужбовця LegalAid.rar", захищене паролем.
Зазначений RAR-архів містить документ "Алгоритм_LegalAid.xlsm", відкриття якого в остаточному підсумку призведе до завантаження та запуску шкідливої програми DarkCrystal RAT.
Зважаючи на email-адреси отримувачів електронних листів, фахівці припускають, що атака спрямована на операторів та провайдерів телекомунікацій України.
Активність відстежується за ідентифікатором UAC-0113. Ці ж зловмисники у червні вже здійснювали кібератаку на медійні організації України.
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25 06 2022 17:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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