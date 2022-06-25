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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Хакери атакують українських операторів і провайдерів телекомунікацій

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, повідомляє про розповсюдження небезпечних електронних листів із темою "Безоплатна первинна правова допомога".
Хакери атакують українських операторів і провайдерів телекомунікацій Фото: Ukrinform

Листи надходять з електронної адреси в домені gov.ua (вірогідно, скомпрометованої) та мають вкладення "Алгоритм дій членів сім’ї безвісти відсутнього військовослужбовця LegalAid.rar", захищене паролем.

Зазначений RAR-архів містить документ "Алгоритм_LegalAid.xlsm", відкриття якого в остаточному підсумку призведе до завантаження та запуску шкідливої програми DarkCrystal RAT.

Зважаючи на email-адреси отримувачів електронних листів, фахівці припускають, що атака спрямована на операторів та провайдерів телекомунікацій України.

Активність відстежується за ідентифікатором UAC-0113. Ці ж зловмисники у червні вже здійснювали кібератаку на медійні організації України.

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25 06 2022 17:22
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