Хакери атакують українських операторів і провайдерів телекомунікацій

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, повідомляє про розповсюдження небезпечних електронних листів із темою "Безоплатна первинна правова допомога".

Фото: Ukrinform

Листи надходять з електронної адреси в домені gov.ua (вірогідно, скомпрометованої) та мають вкладення "Алгоритм дій членів сім’ї безвісти відсутнього військовослужбовця LegalAid.rar", захищене паролем. Зазначений RAR-архів містить документ "Алгоритм_LegalAid.xlsm", відкриття якого в остаточному підсумку призведе до завантаження та запуску шкідливої програми DarkCrystal RAT. Зважаючи на email-адреси отримувачів електронних листів, фахівці припускають, що атака спрямована на операторів та провайдерів телекомунікацій України. Активність відстежується за ідентифікатором UAC-0113. Ці ж зловмисники у червні вже здійснювали кібератаку на медійні організації України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію