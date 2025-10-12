Польща повідомляє про різке зростання кібератак з боку росії

Вони спрямовані на порушення роботи енергетики, водопостачання та інших критичних систем.

У Варшаві заявляють про суттєве посилення кіберактивності російських хакерів. Кількість загроз зростає, а об’єктами атак стають енергетика, водопостачання та інші критичні сектори.

Про це в інтерв’ю Reuters повідомив міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський.

Критична інфраструктура Польщі дедалі частіше стає об'єктом кібератак, за якими, за словами влади, стоїть росія.

За його словами, російська військова розвідка цього року потроїла свої ресурси, спрямовані на ведення кібероперацій проти Польщі. Усього за перші три квартали 2025 року було зафіксовано понад 170 тисяч кіберінцидентів, значна частина яких пов’язана з російськими структурами.

"Ми щодня стикаємося з 2 000–4 000 інцидентів, із яких 700–1 000 становлять реальну загрозу або можуть спричинити серйозні наслідки", – зазначив міністр.

За даними польської влади, хакерські кампанії виходять за межі атак на системи водопостачання й каналізації і тепер під прицілом енергетичний сектор.

Хоча міністр не розкрив деталей щодо методів, які використовує пф у кіберпросторі, він підкреслив серйозність загрози:

"Дії росії є найнебезпечнішими, оскільки спрямовані безпосередньо на критичну інфраструктуру, необхідну для підтримання нормального життя", - сказав Гавковський.