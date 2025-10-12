Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Польща повідомляє про різке зростання кібератак з боку росії

12 жовтня 2025, 09:58
Польща повідомляє про різке зростання кібератак з боку росії
Фото: espreso.tv
Вони спрямовані на порушення роботи енергетики, водопостачання та інших критичних систем.

У Варшаві заявляють про суттєве посилення кіберактивності російських хакерів. Кількість загроз зростає, а об’єктами атак стають енергетика, водопостачання та інші критичні сектори.

Про це в інтерв’ю Reuters повідомив міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський.

Критична інфраструктура Польщі дедалі частіше стає об'єктом кібератак, за якими, за словами влади, стоїть росія. 

За його словами, російська військова розвідка цього року потроїла свої ресурси, спрямовані на ведення кібероперацій проти Польщі. Усього за перші три квартали 2025 року було зафіксовано понад 170 тисяч кіберінцидентів, значна частина яких пов’язана з російськими структурами.

"Ми щодня стикаємося з 2 000–4 000 інцидентів, із яких 700–1 000 становлять реальну загрозу або можуть спричинити серйозні наслідки", – зазначив міністр.

За даними польської влади, хакерські кампанії виходять за межі атак на системи водопостачання й каналізації і тепер під прицілом енергетичний сектор.

Хоча міністр не розкрив деталей щодо методів, які використовує пф у кіберпросторі, він підкреслив серйозність загрози:

"Дії росії є найнебезпечнішими, оскільки спрямовані безпосередньо на критичну інфраструктуру, необхідну для підтримання нормального життя", - сказав Гавковський.

 
РосіяПольщакібератаки

Останні матеріали

Що саме робив Джеффрі Епштейн у Санта-Фе. І до чого тут росія? – Дейв Трой
Політика
Що саме робив Джеффрі Епштейн у Санта-Фе. І до чого тут росія? – Дейв Трой
Переклад iPress – 10 жовтня 2025, 17:13
Що сталося з українською протиракетною обороною? Чому впала ефективність системи Patriot – Фабіян Гоффманн
Технології
Що сталося з українською протиракетною обороною? Чому впала ефективність системи Patriot – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 10 жовтня 2025, 12:01
King Media Basket — перша всеукраїнська медійна баскетбольна ліга — стартує цієї осені
Спорт
King Media Basket — перша всеукраїнська медійна баскетбольна ліга — стартує цієї осені
10 жовтня 2025, 11:16
Опитування демонструють. Щось цікаве відбувається з громадською думкою Республіканської партії – Філліпс О'Брайен
Опитування демонструють. Щось цікаве відбувається з громадською думкою Республіканської партії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 23:30
Я – міністр закордонних справ Польщі. Ось як треба вести переговори з путіним – Радослав Сікорський
Політика
Я – міністр закордонних справ Польщі. Ось як треба вести переговори з путіним – Радослав Сікорський
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 15:27
Як росія відновилася. Чого кремль навчився з війни проти України – Дара Массіко
Політика
Як росія відновилася. Чого кремль навчився з війни проти України – Дара Массіко
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 12:50
Конвої проти блокади. Як США можуть ускладнити Пекіну енергетичну облогу Тайваню – Wall Street Journal
Політика
Конвої проти блокади. Як США можуть ускладнити Пекіну енергетичну облогу Тайваню – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 08:21
Фашизм крокує Америкою? Трамп шукає привід, щоб запровадити воєнний стан, а його радник готує ґрунт для репресій проти незгодних
Політика
Фашизм крокує Америкою? Трамп шукає привід, щоб запровадити воєнний стан, а його радник готує ґрунт для репресій проти незгодних
Переклад iPress – 08 жовтня 2025, 13:07
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється