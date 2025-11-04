Польща стала найбільш атакованою країною ЄС у кіберпросторі

Щодня країна відбиває тисячі кібератак, переважно з боку росії і білорусі.

Польща зазнає найбільше кібератак серед країн Європейського Союзу, заявив віцепрем'єр та міністр цифровізації.

За його словами, лише у вересні польські служби отримали 57 тисяч повідомлень про кібератаки, а щодня країна відбиває тисячі спроб вторгнення в цифрові системи.

Про це в інтерв’ю радіо RMF24 оголосив міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський.

Урядові служби успішно відбивають 99% атак, проте навіть один відсоток успішних вторгнень може становити десятки інцидентів щодня. Міністр підкреслив, що атаки походять як від кіберзлочинців, так і від держав - переважно росії та білорусі.

Через недавній витік даних Гавковський закликав поляків зарезервувати свої номери PESEL через додаток mObywatel або у відповідних офісах, щоб мінімізувати ризики шахрайства. За його словами, під час останніх атак було викрадено десятки тисяч записів, включно з іменами, прізвищами, номерами PESEL, контактами, банківськими реквізитами та інформацією про дітей і робочі місця.

"Це потужна база для подальших злочинів", - попередив міністр, підкресливши, що країна перебуває у стані гібридної війни з Росією.

