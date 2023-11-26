Хамас передали Червоному Хресту 17 заручників: 14 ізраїльтян та трьох іноземців

Це вже третя група людей, звільнених із полону Хамасу.

Червоний Хрест прийняв 17 заручників, звільнених у неділю з полону в Секторі Газа.

Про це заявили в Армії оборони Ізраїлю, повідомляє CNN.

До групи з 17 осіб входять як ізраїльтяни, так і іноземні громадяни, повідомили в Цахалі.

Ця група є частиною запланованого третього обміну заручників, яких утримують у Секторі Гази, на палестинських в'язнів, що відбувається в рамках чотириденного перемир'я між Ізраїлем і Хамас.

російські ЗМІ повідомляють, що одним зі звільнених заручників є громадянин росії.

Ізраїль підписав угоду з Хамас про тимчасове припинення вогню в Секторі Газа в обмін на звільнення заручників. Строки припинення вогню можуть тривати, якщо Хамас продовжить виконувати домовленості.

Перший обмін відбувся 24 листопада. Хамас звільнив 24 особи - 13 громадян Ізраїлю та 11 іноземних громадян. Їх доправили до лікарень по всьому Ізраїлю, де вони зустрінуться зі своїми близькими.

25 листопада Червоний Хрест прийняв другу групу звільнених заручників Хамасу, що складається з 17 осіб, серед яких 4 іноземці.