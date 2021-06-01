Харківська фармкомпанія "Біолік" підтвердила подачу заяви на реєстрацію російської вакцини від COVID-19

Фармкомпанія АТ "Біолік" (Харків) підтвердила, що 31 грудня 2020 року подала до Міністерства охорони здоров'я України заяву про реєстрацію вакцини від COVID-19 "Супутник V", розробленої в Росії.

Про це пише "Інтерфакс-України".

"У зв'язку з численними запитами адміністрація АТ "Біолік" повідомляє, що 31.12.2020 року на адресу МОЗ України ми справді відправили заяву про державну реєстрацію лікарського засобу - вакцини Гам-КОВІД-Вак. Комбінована векторна вакцина для профілактики короновірусної інфекції, спричиненої вірусом SARS-CoV-2, виробництва ФДБУ "НДЦЕМ ім. М.Ф. Гамалеї", Міністерство охорони здоров'я РФ", - зазначено у повідомленні прес-служби компанії.

Було також оприлюднено текст заяви.

Як повідомлялося, раніше голова політради партії "ОПЗЖ" Віктор Медведчук повідомив, що 30 грудня фармацевтична компанія "Біолік" звернулася до Міністерства охорони здоров'я України та Державного експертного центру МОЗ із заявою про державну реєстрацію вакцини від коронавірусу "Супутник V".

4 січня у Державному експертному центрі (ДЕЦ) із посиланням на керівника ДЕЦ Михайла Бабенка агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили, що "станом на 11:00 4 січня 2021 року до ДЕЦ заяви на реєстрацію будь-яких вакцин проти COVID-19 від компанії "Біолік" не надходили".

"Супутник V" не пройшла третю фазу клінічних випробувань.

У свою чергу заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко запевнив, що в Україні застосовуватимуть лише ті вакцини від коронавірусної інфекції, які успішно завершили клінічні випробування, "тому всі чутки та політичні заяви про державну реєстрацію в Україні російської вакцини-кандидата не відповідають дійсності". За інформацією Ляшка, згідно з наявними даними, завершення третьої фази клінічних досліджень вакцини "Супутник V" заплановано на грудень 2021 року.

На початку грудня Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ) заявив про готовність АТ "Біолік" (Харків) виробляти російську вакцину від COVID-19 "Супутник V" в Україні. Водночас тоді компанія "Біолік" спростувала цю заяву.

Читайте також: Путін і Меркель обговорили Донбас і спільне виробництво вакцини