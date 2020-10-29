Harley-Davidson представив електровелосипед. Його назва — референс до найстарішого мотоцикла компанії
Як пишуть на сайті Serial 1, дизайн електромотоцикла має нагадати про найперший мотоцикл Harley-Davidson: білі шини, шкіряне сідло й кермо та блискуча чорна рама. Для його створення виробник створив окрему компанію Serial 1 Cycle, повідомляє "Громадське"
Власне, це все, що нині можна сказати про Serial 1: жодної інформації про його технічні характеристики виробник не надав. Як видно з фото, батарея електровелосипеда інтегрована в раму, а двигун розташований між педалями.
Ціни на Serial 1 Harley-Davidson також не називає, але вже оголосив, що новинку почне продавати в березні 2021 року. На тлі коронавірусних обмежень ринок електровелосипедів у США зростає, і у 2020 році їх імпортують 500-600 тисяч (проти 270 тисяч у 2019-му), пише Bloomberg.
Harley-Davidson — не перша компанія, яка заходить на ринок електричних транспортних засобів. Як зазначає The Verge, Audi та Jeep займаються розробкою електричних гірських велосипедів, а Mercedez-Benz, приміром, представив свій електричний скутер. А от General Motors через пандемію COVID-19 був змушений закрити Ariv — свій бренд електровелосипедів.
Нагадаэмо, що раніше український стартап представив «електробайк-важковаговик»
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Китай випробував систему залпового запуску дронів-камікадзе
- ФОТО На плато Наска виявили новий геогліф
- ФОТО NASA виявила на Бенну частини іншого астероїда
- Компанія Neuralink Ілона Маска показала інтерфейс "мозок-комп'ютер"
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ