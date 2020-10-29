Harley-Davidson представив електровелосипед. Його назва — референс до найстарішого мотоцикла компанії

Як пишуть на сайті Serial 1, дизайн електромотоцикла має нагадати про найперший мотоцикл Harley-Davidson: білі шини, шкіряне сідло й кермо та блискуча чорна рама. Для його створення виробник створив окрему компанію Serial 1 Cycle, повідомляє "Громадське"

Власне, це все, що нині можна сказати про Serial 1: жодної інформації про його технічні характеристики виробник не надав. Як видно з фото, батарея електровелосипеда інтегрована в раму, а двигун розташований між педалями.

Ціни на Serial 1 Harley-Davidson також не називає, але вже оголосив, що новинку почне продавати в березні 2021 року. На тлі коронавірусних обмежень ринок електровелосипедів у США зростає, і у 2020 році їх імпортують 500-600 тисяч (проти 270 тисяч у 2019-му), пише Bloomberg.

Harley-Davidson — не перша компанія, яка заходить на ринок електричних транспортних засобів. Як зазначає The Verge, Audi та Jeep займаються розробкою електричних гірських велосипедів, а Mercedez-Benz, приміром, представив свій електричний скутер. А от General Motors через пандемію COVID-19 був змушений закрити Ariv — свій бренд електровелосипедів.

Нагадаэмо, що раніше український стартап представив «електробайк-важковаговик»