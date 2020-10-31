Хочу, щоб Чісора дістався до Усика вже на старті бою – промоутер
Промоутер Едді Гірн прокоментував boxingnews24.com майбутній бій між британським супертяжем Дереком Чісорою і українцем Олександром Усиком, повідомляє "Укрінформ".
"Коли я слухаю Девіда Хея, то мені іноді взагалі здається, що це його боєць фаворит. Але якщо ти реаліст, то розумієш, що Чісорі належить провести бій проти бійця високо рівня. Це точно буде нелегко. Я сподіваюся, що Чісора зможе дістатися до Олександра. Хочу, щоб Чісора дістався до Усика вже на старті бою. Зрозуміло, Чісора буде програвати раунди. Йому буде багато прилітати звідусіль. Але він повинен скорочувати дистанцію, не дивлячись ні на що.
Ментально Дерек готовий. Я знаю це. Він не боїться пропущених ударів. Я впевнений, я можу поклястися, що Чісора зробить все, щоб перемогти. Тим більше, що статус Усика - звання обов'язкового претендента по лінії WBO - буде на кону бою", - сказав Гірн.
Бій Усик - Чісора відбудеться 31 жовтня на Wembley Arena в Лондоні. Подивитися його можна на онлайн-майданчику MEGOGO. Початок - не раніше 23.00.
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