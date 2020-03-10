Honda покине "Формулу-1" після сезону 2021р

Японський автовиробник Honda Motor Co. прийняв рішення завершити участь у чемпіонаті світу "Формули-1" в кінці сезону 2021 року заявивши про намір сфокусуватися на розробці нових технологій.

"В автомобільній галузі відбувається масштабна трансформація, яка буває раз на сто років, і Honda прагнутиме до досягнення мети нейтрального рівня викидів до 2050 року", - йдеться в прес-релізі компанії, пише "Інтерфакс-Україна".

У зв'язку з цим, Honda має намір направити корпоративні ресурси на дослідження і розробки в сфері майбутніх силових установок і енергетичних технологій, зокрема, технологій для автомобілів на паливних елементах і електромобілів.

Honda задіяна в "Формулі-1" вже понад 50 років. Наразі компанія поставляє двигуни для автомобілів команд "Формули-1" Red Bull Racing і Scuderia AlphaTauri. Вона відмовилася від участі в чемпіонаті в період глобальної фінансової кризи, однак повернулася в нього в 2015 році.

Як і інші автовиробники в усьому світі Honda серйозно постраждала в результаті кризи, викликаної пандемією коронавірусу, оскільки була змушена призупинити на деякий час роботу виробничих підприємств і салонів, пише агентство Bloomberg. Компанія зафіксувала збиток у минулому кварталі, а її прогнози на поточний фінансовий рік виявилися гіршими за прогнози експертів.

Президент Honda Такахіро Хатіго заявив, що компанія почала обмірковувати можливість припинення участі в "Формулі-1" після перенесення чемпіонату в 2020 році через COVID-19. Фінальне рішення було прийнято в кінці вересня, повідомив він.