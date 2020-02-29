IKEA готується продавати фрикадельки без м'яса

Шведська компанія IKEA почне виготовляти й продавати фрикадельки без м'яса - на рослинній основі. Їх готуватимуть з горохового білка, вівса, яблука та картоплі. В IKEA запевняють, що фрикадельки "виглядати як м'ясні й матимуть смак м'яса". Старт продажів намічений на серпень 2020 рік.

Про це повідомляє The Verge, повідомляє "Громадське".

Рівень викидів парникових газів в атмосферу при виробництві рослинних фрикадельок буде у 25 разів менший, ніж обсяг, який виникає при готуванні звичайного м'яса.

Нагадаємо, у 2018 році IKEA почала продавати вегетаріанські хот-доги. За перший рік їх продали близько 10 млн. В асортименті компанії також є полуничне морозиво на рослинній основі.

Перехід на продукти рослинного походження є частиною стратегії IKEA, яка прагне до кінця 2030 року зробити свій бізнес більш екологічним і "кліматично позитивним". Цього планують досягти, скоротивши викиди й частково відмовившись від тваринних продуктів. 2019-й рік став для компанії першим, коли їй вдалося скоротити шкоду для екології від своєї роботи й одночасно збільшити доходи.

Нагадаємо, що IKEA відкриє в Києві точки видачі інтернет-замовлень