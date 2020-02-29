IKEA готується продавати фрикадельки без м'яса
Про це повідомляє The Verge, повідомляє "Громадське".
Рівень викидів парникових газів в атмосферу при виробництві рослинних фрикадельок буде у 25 разів менший, ніж обсяг, який виникає при готуванні звичайного м'яса.
Нагадаємо, у 2018 році IKEA почала продавати вегетаріанські хот-доги. За перший рік їх продали близько 10 млн. В асортименті компанії також є полуничне морозиво на рослинній основі.
Перехід на продукти рослинного походження є частиною стратегії IKEA, яка прагне до кінця 2030 року зробити свій бізнес більш екологічним і "кліматично позитивним". Цього планують досягти, скоротивши викиди й частково відмовившись від тваринних продуктів. 2019-й рік став для компанії першим, коли їй вдалося скоротити шкоду для екології від своєї роботи й одночасно збільшити доходи.
Нагадаємо, що IKEA відкриє в Києві точки видачі інтернет-замовлень
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків