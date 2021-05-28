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IKEA хоче "якнайшвидше" відкрити в Україні відділи харчування

Ми живемо зараз у дуже специфічній ситуації, особливо у розрізі пандемії, яка ще прискорила оцей перехід у тому, як ми ведемо бізнес. І в тому, як люди живуть і як спілкуються один з одним, суттєві зміни відбуваються не тільки в Києві, ми їх бачимо по всьому світу
IKEA планує якнайшвидше відкрити в Україні відділи харчування, які є у магазинах компанії в інших країнах.
IKEA хоче "якнайшвидше" відкрити в Україні відділи харчування Фото: pro100news.info
Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив керівник IKEA в Україні Флоріан Меллє, повідомляє Економічна правда.
 
"Ми живемо зараз у дуже специфічній ситуації, особливо у розрізі пандемії, яка ще прискорила оцей перехід у тому, як ми ведемо бізнес. І в тому, як люди живуть і як спілкуються один з одним, суттєві зміни відбуваються не тільки в Києві, ми їх бачимо по всьому світу", - сказав Меллє.
 
Відповідаючи на питання, чому в Києві відкрився зменшений формат магазину (City Store), без відділу харчування, він відповів, що компанія хоче "бути там, де живуть люди, і схожі формати міського магазину - City Store - були відкриті цього року також у Парижі, у Токіо, є проєкти відкриття у Празі. Київ є частиною цього, як одне з топєвропейських міст".
 
"Я розумію вашу зацікавленість в їжі, я вже провів у Києві 2,5 роки і бачу, наскільки їжа важлива для вас. Я француз, тому для мене їжа також дуже важлива. Я насолоджуюся українськими ресторанами і кав’ярнями, і відчуваю та розумію потребу наших клієнтів - ми прагнемо відкрити цей напрямок в Україні якнайшвидше", - додав Меллє.
 
За його словами, ІКЕА прагне розвивати діяльність в Україні, пропонуючи широкий асортимент функціональних товарів з привабливим дизайном і цінами для якнайбільшої кількості українців.
 
"Для цього ми проводили глибокий аналіз того, як люди проводять свій час, як вони живуть, працюють. У розрізі пандемії і нової реальності, в якій ми зараз живемо, ми розробляємо нові рішення, включно з B2B сегментом, щоб покращити можливості для праці людей, зокрема в роботі з дому", - сказав керівник IKEA в Україні.
 
Нагадаємо, що 1 лютого, відкрився перший в Україні офлайн-магазин шведської компанії IKEA, найбільшого у світі рітейлера меблів і товарів для дому, однак працюватиме наразі без традиційного відділу харчування.
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28 05 2021 14:37
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