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ЗДОРОВ'Я

МАГАТЕ проведе міжнародний симпозіум з безпеки та контролю харчових продуктів

25 травня 2024, 12:12
МАГАТЕ проведе міжнародний симпозіум з безпеки та контролю харчових продуктів
Фото: з вільних джерел
Небезпечна та неякісна їжа є загрозою для здоров’я людини.

Міжнародний симпозіум з безпеки та контролю харчових продуктів відбудеться у штаб-квартирі МАГАТЕ у Відні з 27 по 30 травня.

Про це повідомили на сайті організації.

Захід, організований МАГАТЕ та Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО), збере близько 500 учасників зі 112 країн світу. Ядерні та ізотопні методи відіграють важливу роль в лабораторних послугах для забезпечення споживання безпечної та якісної їжі, сприяють зменшенню втрат після збору врожаю, а також допомагають контролювати шкідників і хвороб, що перешкоджають експорту.

Щорічно реєструється близько 600 мільйонів випадків харчових захворювань, небезпечна та неякісна їжа є загрозою для здоров’я людини.

Спільний центр ФАО/МАГАТЕ ядерних технологій у харчовій промисловості та сільському господарстві та його Лабораторія сільського господарства та біотехнологій щорічно підтримують прикладні дослідження через понад 25 скоординованих дослідницьких проектів, сприяючи співпраці між 400 міжнародними та національними дослідницькими установами та експериментальними станціями.

На симпозіумі обговорять такі теми:

справжність харчових продуктів і боротьба з шахрайством на харчових продуктах;

харчове та фітосанітарне опромінення;

хімічні залишки та забруднювачі в продуктах харчування та кормах;

підготовка та реагування на надзвичайні ситуації й інциденти, що впливають на постачання харчів: виявлення та характеристика патогенів у продуктах харчування;

встановлення стандартів та оцінка ризиків;

Єдине здоров’я — цілісний підхід до здоров’я людей, тварин і навколишнього середовища.

На симпозіумі також обговорюватиметься ініціатива Atoms4Food, яка підвищує продовольчу безпеку та бореться з голодом. З 2020 року кількість людей, що голодують, зросла більш ніж удвічі. У доповіді про стан продовольчої безпеки та харчування у світі (SOFI) вказано, що у 2022 році від 691 до 783 мільйонів людей у всьому світі відчували голод.

харчуванняМАГАТЕпродукти

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