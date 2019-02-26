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IKEA створила штори, які очищують повітря

Штори зроблені із спеціальної тканини на мінеральній основі
Компанія IKEA випускатиме спеціальні фіранки Gunrid, які будуть очищати повітря в кімнаті.
IKEA створила штори, які очищують повітря Фото: IKEA

Штори зроблені із спеціальної тканини на мінеральній основі, яка працюватиме за принципом фотосинтезу: руйнуватиме забруднення під впливом денного та штучного світла.

Над Gunrid працювали кілька років, дослідження проводили в університетах Європи та Азії. Нові штори мають з’явитися в магазинах IKEA в 2020 році. Вартість поки невідома.

Також, компанія IKEA розробила дистанційно керовані човни Good Ship, які очищуватимуть річки від сміття. Вони зможуть збирати майже 20 кілограмів сміття за один рейс.

 
 
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26 02 2019 10:41
ТЕГИ: меблі, IKEA
МЕДІА
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