CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКомпанія IKEA випускатиме спеціальні фіранки Gunrid, які будуть очищати повітря в кімнаті.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
IKEA створила штори, які очищують повітря
Штори зроблені із спеціальної тканини на мінеральній основі
Фото: IKEA
Штори зроблені із спеціальної тканини на мінеральній основі, яка працюватиме за принципом фотосинтезу: руйнуватиме забруднення під впливом денного та штучного світла.
Над Gunrid працювали кілька років, дослідження проводили в університетах Європи та Азії. Нові штори мають з’явитися в магазинах IKEA в 2020 році. Вартість поки невідома.
Також, компанія IKEA розробила дистанційно керовані човни Good Ship, які очищуватимуть річки від сміття. Вони зможуть збирати майже 20 кілограмів сміття за один рейс.
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26 02 2019 10:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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