IKEA створила штори, які очищують повітря

Компанія IKEA випускатиме спеціальні фіранки Gunrid, які будуть очищати повітря в кімнаті.

Штори зроблені із спеціальної тканини на мінеральній основі, яка працюватиме за принципом фотосинтезу: руйнуватиме забруднення під впливом денного та штучного світла.

Над Gunrid працювали кілька років, дослідження проводили в університетах Європи та Азії. Нові штори мають з’явитися в магазинах IKEA в 2020 році. Вартість поки невідома.

Також, компанія IKEA розробила дистанційно керовані човни Good Ship, які очищуватимуть річки від сміття. Вони зможуть збирати майже 20 кілограмів сміття за один рейс.