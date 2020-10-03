Інфляція у річному вимірі впала до 2,4% - Держстат

Базова інфляція в лютому 2020р. порівняно із січнем 2020р. становила ‐0,1%, а з початку року склала ‐0,3%

На споживчому ринку в лютому ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,4%.

Споживчі ціни в лютому 2020 року порівняно із січнем знизилися на 0,3% - до 2,4%, з початку року – на 0,1%, повідомляє "Економічна правда".

Базова інфляція в лютому 2020р. порівняно із січнем 2020р. становила ‐0,1%, а з початку року склала ‐0,3%.

На споживчому ринку в лютому ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,4%.

Найбільше (на 17,6%) подешевшали яйця. На 5,1–0,2% знизилися ціни на м’ясо птиці, свинину, сало, макаронні вироби, соняшникову олію.

Фото: Економічна правда

Зниження цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 2,0% відбулося в основному за рахунок зниження цін на природний газ на 12,9%. Крім того, на 1,4% знизилися тарифи на гарячу воду, опалення. Разом з тим відбулося підвищення тарифів на водопостачання на 15,3%, каналізацію - на 12,6%.

Нагадаємо, що Уряд і надалі підтримуватиме політику низької інфляції