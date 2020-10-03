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Інфляція у річному вимірі впала до 2,4% - Держстат

Базова інфляція в лютому 2020р. порівняно із січнем 2020р. становила ‐0,1%, а з початку року склала ‐0,3%
На споживчому ринку в лютому ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,4%.
Інфляція у річному вимірі впала до 2,4% - Держстат Фото: Shutterstock

Споживчі ціни в лютому 2020 року порівняно із січнем знизилися на 0,3% - до 2,4%, з початку  року – на 0,1%, повідомляє "Економічна правда".

Базова інфляція в лютому 2020р. порівняно із січнем 2020р. становила ‐0,1%, а з початку  року склала ‐0,3%.

На споживчому  ринку в лютому  ціни на продукти  харчування та безалкогольні  напої знизилися на 0,4%.  

Найбільше  (на 17,6%) подешевшали  яйця. На 5,1–0,2% знизилися  ціни на м’ясо птиці, свинину, сало, макаронні вироби, соняшникову  олію.  

Фото: Економічна правда

Зниження  цін (тарифів)  на житло, воду, електроенергію,  газ та інші види палива на 2,0% відбулося  в основному за рахунок зниження цін на природний  газ на 12,9%. 

Крім  того, на  1,4% знизилися  тарифи на гарячу воду, опалення. Разом  з тим відбулося підвищення  тарифів на водопостачання на 15,3%, каналізацію - на 12,6%. 

Нагадаємо, що Уряд і надалі підтримуватиме політику низької інфляції

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10 03 2020 16:54
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