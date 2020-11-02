Уряд і надалі підтримуватиме політику низької інфляції - Мінекономіки

За підсумками 2019 року інфляція в Україні склала 4,1%. За підсумками 2018 року інфляція в Україні досягла тодішнього 5-річного мінімуму - 9,8%

"Низька і контрольована інфляція - це запорука економічного зростання в довгостроковому періоді та умова для низьких номінальних і реальних процентних ставок", - зазначив Милованов. Він наголосив, що в історії майже немає прикладів країн, які мали стале економічне зростання високими темпами за умов значної інфляції.

Уряд продовжить підтримувати політику низької і стабільної інфляції, заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, повідомляє "Громадське".

Про це він написав у Facebook, коментуючи інформацію Держстату про низьку інфляцію в Україні.

"Низька і контрольована інфляція - це запорука економічного зростання в довгостроковому періоді та умова для низьких номінальних і реальних процентних ставок", - зазначив Милованов.

Він наголосив, що в історії майже немає прикладів країн, які мали стале економічне зростання високими темпами за умов значної інфляції.

"Саме тому Уряд і надалі підтримуватиме політику низької і стабільної інфляції як необхідної передумови для економічного зростання", - запевнив міністр.

Милованов додав, що у зв’язку з тим, що інфляція зараз нижче цільового діапазону Нацбанку, є підстави для продовження зниження процентних ставок у найближчі місяці.

"Це створюватиме додаткові стимули для прискорення економічного зростання вже в цьому році та підтримуватиме ініціативи Уряду, зокрема для програм підтримки інвестиційних проектів для українських мікро- та малих підприємств, відновлення іпотечного кредитування, запуску великого будівництва тощо", - зауважив він.

10 лютого у Держстаті повідомили, що інфляція за рік в Україні знизилась до 3,2%.

За підсумками 2019 року інфляція в Україні склала 4,1%. За підсумками 2018 року інфляція в Україні досягла тодішнього 5-річного мінімуму - 9,8%.

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