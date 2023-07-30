Інженер ВПС США викрав секретні дані про 17 військових об'єктів

Військовий ВПС США викрав обладнання та інформацію про 17 військових об'єктів на майже $90.000.

Про це передає Forbes.

48-річний інженер військово-повітряної бази в штаті Теннессі забрав додому велику кількість урядових радіотехнічних засобів і носії інформації за секретними даними, згідно з даними розслідування Пентагону.

В ордері на обшук, інженер забрав обладнання на майже 90 тисяч доларів.

"Під час обшуку в його будинку правоохоронці виявили, що у нього був несанкціонований адміністраторський доступ до технологій радіозв'язку, які використовуються командуванням повітряної освіти і підготовки на 17 військових об'єктах", — пише видання.

Слідчі знайшли ноутбук, на якому було відкрито програмне забезпечення, що містило "всю систему зв’язків авіабази Арнольд", а також інженер зберігав у себе USB-накопичувачі, що містили файли радіопрограм правоохоронних органів.

Слідство зазначає, що інженер, можливо, мав доступ до комунікацій ФБР і агентств штату Теннесі - наразі цю інформацію перевіряють слідчі Бюро.