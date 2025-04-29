Маск намагається відкрити ядерні таємниці? У DOGE знов отримали доступ до засекречених мереж – NPR

Американське публічне радіо NPR інформує про скандал, пов'язаний з доступом працівників департаменту DOGE Ілона Маска до секретних мереж з інформацією про ядерну зброю США. І хоча за словами Міненерго США, ці працівники не використовували свої облікові записи, джерела NPR стурбовані. Тим більш, що раніше хтось з російської IP-адреси намагався отримати доступ до мережі агентства праці, використавши облікові дані працівників DOGE.

Двоє членів Департаменту урядової ефективності Ілона Маска отримали облікові записи в засекречених мережах, які містять суворо охоронювані дані про американську ядерну зброю. Про це американському публічному радіо NPR повідомили відразу два джерела.

23-річний колишній стажер SpaceX Люк Фаррітор та венчурний капіталіст із Маямі Адам Рамада мають облікові записи в комп'ютерних системах щонайменше два тижні, за даними джерел, які також мають доступ до цих мереж. До роботи в DOGE ні Фаррітор, ні Рамада, схоже, не мали доступу ні до інформації про ядерну зброю, ні загалом до засекреченої інформації.

Спочатку представник міністерства енергетики заперечив, що Фаррітор і Рамада мали доступ до мереж.

"Ця інформація неправдива. Жоден працівник DOGE не мав доступу до цих систем NNSA (Національна адміністрація ядерної безпеки – iPress). Двоє згаданих співробітників DOGE працювали в агентстві кілька днів і звільнилися з міністерства енергетики в лютому", – повідомив NPR представник міністерства в електронному листі.

У другій заяві того ж вечора в понеділок представник пояснив, що облікові записи були створені, але сказав, що працівники DOGE ними ніколи не користувалися. "Міністерство енергетики може підтвердити, що ці облікові записи ніколи не були активовані й до них ніколи не було доступу", – йдеться в електронному повідомленні.

Два джерела, з якими зв'язалося NPR, відмовилися назвати себе публічно, оскільки вони не були уповноважені говорити про цю справу з пресою. Вони змогли безпосередньо побачити імена Рамади та Фаррітора в каталогах мереж. Каталоги мереж видно тисячам працівників, які беруть участь у роботі з ядерною зброєю на об'єктах і лабораторіях по всій території США, але доступ до самих мереж можна отримати лише через спеціальні термінали в захищених приміщеннях, призначених для роботи з засекреченою інформацією.

Присутність працівників DOGE в мережі сама по собі не була б достатньою для отримання доступу до цієї секретної інформації, оскільки дані навіть у межах мереж ретельно контролюються на основі принципу "потреби знати", за словами кількох експертів, з якими зв'язалося NPR.

У лютому CNN повідомила, що працівники DOGE, включно з Фаррітором, прагнули отримати доступ до секретних комп'ютерних систем. На той час міністр енергетики Кріс Райт заперечив, що їм буде дозволено доступ до мереж.

"Я чув ці чутки. Вони ніби бачать наші ядерні секрети. Це взагалі неправда. У них немає допуску до секретної інформації", – сказав Райт CNBC.

Ядерні мережі

Джерела стверджують, що згадані мережі використовуються NNSA – агенцією у складі міненерго США, яка наглядає за величезним ядерним арсеналом країни та міністерством оборони.

Перша мережа, відома як Захищена мережа підприємства NNSA, використовується для передачі детальних "обмежених даних" про конструкції американської ядерної зброї та спеціальні ядерні матеріали, що використовуються у зброї, серед іншого. Мережа використовується для передачі цієї надзвичайно чутливої технічної інформації між NNSA, національними лабораторіями ядерної зброї та виробничими об'єктами, які зберігають, обслуговують і вдосконалюють ядерний арсенал країни.

Друга мережа, відома як Мережа маршрутизації секретного інтернет-протоколу (SIPRNet), використовується міністерством оборони для комунікації з міністерством енергетики щодо ядерної зброї. SIPRNet також використовується більш широко для обміну інформацією, засекреченою на рівні "секретно", тобто інформацією, яка "потенційно могла б завдати шкоди або пошкодити національну безпеку, якби вона потрапила у відкритий доступ", пояснив колишній кадровий державний службовець міністерства оборони, який вважає за краще залишатися анонімним під час обговорення засекречених систем.

Доступ до обох мереж зазвичай вимагає допуску "Q", найвищого рівня допуску до секретної інформації в міністерстві енергетики. Отримання допуску Q – це тривалий процес, але в певних випадках його можна прискорити.

Досі незрозуміло, зауважує NPR, наскільки великий доступ до засекречених даних двоє співробітників DOGE могли б реально мати, якби вони використовували свої облікові записи. Інше джерело NPR заявило, що присутність посадових осіб DOGE в засекречених системах міністерства енергетики означала б ескалацію нещодавніх привілеїв DOGE всередині агентства, але ці облікові записи не надали б їм необмеженого доступу до всіх файлів, розміщених у цих системах.

Вони описали доступ як "плацдарм", який дозволив би співробітникам DOGE запитувати інформацію рівня "секретно". "Вони просуваються трохи далі, це варто відзначити, – підсумували вони. – Це може призвести до чогось більшого".

У заяві міністерства енергетики не пояснюється, чому були створені облікові записи, але працівникам DOGE міг знадобитися доступ до засекреченої інформації для обговорення деталей програми та майбутніх бюджетних пріоритетів, не виключає Ганс Крістенсен, директор Проєкту ядерної інформації Федерації американських вчених, яка відстежує американську ядерну програму.

NNSA вже відчула наслідки зусиль адміністрації Трампа скоротити уряд. У лютому за вказівкою DOGE з ядерної агенції було звільнено сотні працівників. Однак це рішення було швидко скасовано і зрештою було звільнено менше 50 працівників.

NPR наголошує, що новини про облікові записи з'являються на тлі зростання занепокоєння щодо обробки даних DOGE в інших урядових структурах.

На початку цього місяця NPR повідомила про інформатора в Національній раді з трудових відносин, який мав докази того, що працівники DOGE отримали доступ високого рівня і, можливо, скопіювали та вилучили конфіденційні дані з внутрішніх систем агентства. Команда DOGE попросила, щоб їхні дії не реєструвалися в системі, а потім, схоже, намагалася замести сліди, вимкнувши інструменти моніторингу та видаливши записи про свій доступ. Працівників NLRB це стурбувало, особливо після виявлення підозрілих спроб входу з IP-адреси в росії з використанням нещодавно створених облікових даних DOGE.

Видання нагадує, що іншим тлом є суперечка щодо використання міністром оборони Пітом Гегсетом загальнодоступного зашифрованого додатку для обміну повідомленнями Signal для надсилання конфіденційних деталей військового удару по хуситським повстанцям у Ємені.

Джерело: NPR